Informacje o 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 Tokenomika i analiza cenowa 1000x by Virtuals (1000X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 1000x by Virtuals (1000X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.06M Całkowita podaż: $ 992.37M Podaż w obiegu: $ 992.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.06M Historyczne maksimum: $ 0.01398289 Historyczne minimum: $ 0.00119641 Aktualna cena: $ 0.00409198 Tokenomika 1000x by Virtuals (1000X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 1000x by Virtuals (1000X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1000X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1000X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1000X tokenomikę, poznaj cenę tokena 1000Xna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.