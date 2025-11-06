Informacje o cenie 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +35.19% Zmiana ceny (7D) +28.00%

Aktualna cena 1 dog can change your life (1DOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1DOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1DOG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1DOG zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +35.19% w ciągu 24 godzin i o +28.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 1 dog can change your life (1DOG)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.27K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.27K Podaż w obiegu 996.51M Całkowita podaż 996,513,856.403079

Obecna kapitalizacja rynkowa 1 dog can change your life wynosi $ 11.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1DOG w obiegu wynosi 996.51M, przy całkowitej podaży 996513856.403079. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.27K.