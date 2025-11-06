GiełdaDEX+
Aktualna cena 1 dog can change your life to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 1DOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1DOG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 1DOG

Informacje o cenie 1DOG

Czym jest 1DOG

Oficjalna strona internetowa 1DOG

Tokenomika 1DOG

Prognoza cen 1DOG

Logo 1 dog can change your life

Cena 1 dog can change your life (1DOG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 1DOG do USD:

--
----
+35.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
1 dog can change your life (1DOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:18 (UTC+8)

Informacje o cenie 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+35.19%

+28.00%

+28.00%

Aktualna cena 1 dog can change your life (1DOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1DOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1DOG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1DOG zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +35.19% w ciągu 24 godzin i o +28.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 1 dog can change your life (1DOG)

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

996.51M
996.51M 996.51M

996,513,856.403079
996,513,856.403079 996,513,856.403079

Obecna kapitalizacja rynkowa 1 dog can change your life wynosi $ 11.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1DOG w obiegu wynosi 996.51M, przy całkowitej podaży 996513856.403079. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.27K.

Historia ceny 1 dog can change your life (1DOG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 1 dog can change your life do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 1 dog can change your life do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 1 dog can change your life do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 1 dog can change your life do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+35.19%
30 Dni$ 0-2.80%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla 1 dog can change your life (1DOG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 1 dog can change your life (w USD)

Jaka będzie wartość 1 dog can change your life (1DOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 1 dog can change your life (1DOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 1 dog can change your life.

Sprawdź teraz prognozę ceny 1 dog can change your life!

1DOG na lokalne waluty

Tokenomika 1 dog can change your life (1DOG)

Zrozumienie tokenomiki 1 dog can change your life (1DOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1DOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 1 dog can change your life (1DOG)

Jaka jest dziś wartość 1 dog can change your life (1DOG)?
Aktualna cena 1DOG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1DOG do USD?
Aktualna cena 1DOG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 1 dog can change your life?
Kapitalizacja rynkowa dla 1DOG wynosi $ 11.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1DOG w obiegu?
W obiegu 1DOG znajduje się 996.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1DOG?
1DOG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1DOG?
1DOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1DOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1DOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku 1DOG pójdzie wyżej?
1DOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1DOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 1 dog can change your life (1DOG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

