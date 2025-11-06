GiełdaDEX+
Aktualna cena 01111010011110000110001001110100 to 0.00209123 USD. Śledź aktualizacje cen 01111010011110000110001001110100 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 01111010011110000110001001110100 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 01111010011110000110001001110100

Informacje o cenie 01111010011110000110001001110100

Czym jest 01111010011110000110001001110100

Oficjalna strona internetowa 01111010011110000110001001110100

Tokenomika 01111010011110000110001001110100

Prognoza cen 01111010011110000110001001110100

Cena 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Aktualna cena 1 01111010011110000110001001110100 do USD:

$0.00209048
-1.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:23 (UTC+8)

Informacje o cenie 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00192622
Minimum 24h
$ 0.00221561
Maksimum 24h

$ 0.00192622
$ 0.00221561
$ 0.01755527
$ 0
-1.55%

-1.08%

+2.19%

+2.19%

Aktualna cena 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) wynosi $0.00209123. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 01111010011110000110001001110100 wahał się między $ 0.00192622 a $ 0.00221561, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 01111010011110000110001001110100 w historii to $ 0.01755527, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 01111010011110000110001001110100 zmieniły się o -1.55% w ciągu ostatniej godziny, o -1.08% w ciągu 24 godzin i o +2.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

$ 2.09M
--
$ 2.09M
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa 01111010011110000110001001110100 wynosi $ 2.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 01111010011110000110001001110100 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.09M.

Historia ceny 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 01111010011110000110001001110100 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 01111010011110000110001001110100 do USD wyniosła $ -0.0006983940.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 01111010011110000110001001110100 do USD wyniosła $ -0.0011364875.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 01111010011110000110001001110100 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.08%
30 Dni$ -0.0006983940-33.39%
60 dni$ -0.0011364875-54.34%
90 dni$ 0--

Co to jest 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 01111010011110000110001001110100 (w USD)

Jaka będzie wartość 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 01111010011110000110001001110100.

Sprawdź teraz prognozę ceny 01111010011110000110001001110100!

01111010011110000110001001110100 na lokalne waluty

Tokenomika 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Zrozumienie tokenomiki 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 01111010011110000110001001110100już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Jaka jest dziś wartość 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)?
Aktualna cena 01111010011110000110001001110100 w USD wynosi 0.00209123USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 01111010011110000110001001110100 do USD?
Aktualna cena 01111010011110000110001001110100 w USD wynosi $ 0.00209123. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 01111010011110000110001001110100?
Kapitalizacja rynkowa dla 01111010011110000110001001110100 wynosi $ 2.09M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 01111010011110000110001001110100 w obiegu?
W obiegu 01111010011110000110001001110100 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 01111010011110000110001001110100?
01111010011110000110001001110100 osiąga ATH w wysokości 0.01755527 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 01111010011110000110001001110100?
01111010011110000110001001110100 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 01111010011110000110001001110100?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 01111010011110000110001001110100 wynosi -- USD.
Czy w tym roku 01111010011110000110001001110100 pójdzie wyżej?
01111010011110000110001001110100 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 01111010011110000110001001110100, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

