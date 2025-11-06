Informacje o cenie 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00192622 $ 0.00192622 $ 0.00192622 Minimum 24h $ 0.00221561 $ 0.00221561 $ 0.00221561 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00192622$ 0.00192622 $ 0.00192622 Maksimum 24h $ 0.00221561$ 0.00221561 $ 0.00221561 Historyczne maksimum $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.55% Zmiana ceny (1D) -1.08% Zmiana ceny (7D) +2.19% Zmiana ceny (7D) +2.19%

Aktualna cena 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) wynosi $0.00209123. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 01111010011110000110001001110100 wahał się między $ 0.00192622 a $ 0.00221561, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 01111010011110000110001001110100 w historii to $ 0.01755527, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 01111010011110000110001001110100 zmieniły się o -1.55% w ciągu ostatniej godziny, o -1.08% w ciągu 24 godzin i o +2.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa 01111010011110000110001001110100 wynosi $ 2.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 01111010011110000110001001110100 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.09M.