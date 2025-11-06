Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) (USD)

Sprawdź prognozy cen Zedxion USDZ na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość USDZ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Zedxion USDZ % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Zedxion USDZ na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Zedxion USDZ może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.989686. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Zedxion USDZ może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0391. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDZ na 2027 rok wyniesie $ 1.0911 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USDZ na 2028 rok wyniesie $ 1.1456 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDZ w 2029 roku wyniesie $ 1.2029 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USDZ w 2030 roku wyniesie $ 1.2631 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Zedxion USDZ może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0574. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Zedxion USDZ może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3514. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.989686 0.00%

2026 $ 1.0391 5.00%

2027 $ 1.0911 10.25%

2028 $ 1.1456 15.76%

2029 $ 1.2029 21.55%

2030 $ 1.2631 27.63%

2031 $ 1.3262 34.01%

2032 $ 1.3925 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4622 47.75%

2034 $ 1.5353 55.13%

2035 $ 1.6120 62.89%

2036 $ 1.6926 71.03%

2037 $ 1.7773 79.59%

2038 $ 1.8662 88.56%

2039 $ 1.9595 97.99%

2040 $ 2.0574 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Zedxion USDZ na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.989686 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.989821 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.990635 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.993753 0.41% Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na dziś Przewidywana cena dla USDZ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.989686 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Zedxion USDZ (USDZ) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny USDZ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.989821 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Zedxion USDZ (USDZ) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla USDZ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.990635 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Zedxion USDZ (USDZ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena USDZ wynosi $0.993753 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Zedxion USDZ Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Podaż w obiegu 8.74M 8.74M 8.74M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena USDZ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto USDZ ma podaż w obiegu wynoszącą 8.74M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.65M. Zobacz na żywo cenę USDZ

Historyczna cena Zedxion USDZ Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Zedxion USDZ, cena Zedxion USDZ wynosi 0.989686USD. Podaż w obiegu Zedxion USDZ (USDZ) wynosi 8.74M USDZ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,647,023 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.68% $ -0.006833 $ 0.99708 $ 0.985767

7 D -1.35% $ -0.013431 $ 1.0077 $ 0.972256

30 Dni -0.92% $ -0.009109 $ 1.0077 $ 0.972256 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Zedxion USDZ zanotował zmianę ceny o $-0.006833 , co stanowi -0.68% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Zedxion USDZ osiągnął maksimum na poziomie $1.0077 i minimum na poziomie $0.972256 . Zanotowano zmianę ceny o -1.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał USDZ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Zedxion USDZ o -0.92% , co odpowiada około $-0.009109 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny USDZ.

Jak działa moduł przewidywania ceny Zedxion USDZ (USDZ)? Moduł predykcji ceny Zedxion USDZ to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu USDZ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Zedxion USDZ na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów USDZ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Zedxion USDZ. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość USDZ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę USDZ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Zedxion USDZ.

Dlaczego prognoaza ceny USDZ jest ważna?

Prognozy cen USDZ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):