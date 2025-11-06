Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Yagi The Unbothered na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YAGI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup YAGI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Yagi The Unbothered % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Prognoza ceny Yagi The Unbothered na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Yagi The Unbothered może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Yagi The Unbothered może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAGI na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAGI na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAGI w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAGI w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Yagi The Unbothered może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Yagi The Unbothered może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

Krótkoterminowa prognoza ceny Yagi The Unbothered na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na dziś Przewidywana cena dla YAGI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Yagi The Unbothered (YAGI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YAGI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Yagi The Unbothered (YAGI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YAGI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Yagi The Unbothered (YAGI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YAGI wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Yagi The Unbothered Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Podaż w obiegu 999.56M 999.56M 999.56M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YAGI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto YAGI ma podaż w obiegu wynoszącą 999.56M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.88K. Zobacz na żywo cenę YAGI

Historyczna cena Yagi The Unbothered Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Yagi The Unbothered, cena Yagi The Unbothered wynosi 0USD. Podaż w obiegu Yagi The Unbothered (YAGI) wynosi 999.56M YAGI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,880.92 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -19.11% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000008

30 Dni -33.18% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000008 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Yagi The Unbothered zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Yagi The Unbothered osiągnął maksimum na poziomie $0.000013 i minimum na poziomie $0.000008 . Zanotowano zmianę ceny o -19.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YAGI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Yagi The Unbothered o -33.18% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YAGI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Yagi The Unbothered (YAGI)? Moduł predykcji ceny Yagi The Unbothered to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YAGI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Yagi The Unbothered na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YAGI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Yagi The Unbothered. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YAGI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YAGI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Yagi The Unbothered.

Dlaczego prognoaza ceny YAGI jest ważna?

Prognozy cen YAGI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

