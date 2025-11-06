Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Peaq na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WPEAQ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Wrapped Peaq na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Peaq może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.065864. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Peaq może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.069157. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WPEAQ na 2027 rok wyniesie $ 0.072615 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WPEAQ na 2028 rok wyniesie $ 0.076245 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WPEAQ w 2029 roku wyniesie $ 0.080058 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WPEAQ w 2030 roku wyniesie $ 0.084061 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Peaq może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.136926. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Peaq może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.223038. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.065864 0.00%

2026 $ 0.069157 5.00%

2027 $ 0.072615 10.25%

2028 $ 0.076245 15.76%

2029 $ 0.080058 21.55%

2030 $ 0.084061 27.63%

2031 $ 0.088264 34.01%

2032 $ 0.092677 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.097311 47.75%

2034 $ 0.102176 55.13%

2035 $ 0.107285 62.89%

2036 $ 0.112649 71.03%

2037 $ 0.118282 79.59%

2038 $ 0.124196 88.56%

2039 $ 0.130406 97.99%

2040 $ 0.136926 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Peaq na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.065864 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.065873 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.065927 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.066134 0.41% Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na dziś Przewidywana cena dla WPEAQ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.065864 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Peaq (WPEAQ) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WPEAQ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.065873 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Peaq (WPEAQ) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WPEAQ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.065927 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Peaq (WPEAQ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WPEAQ wynosi $0.066134 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Peaq Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Podaż w obiegu 102.25M 102.25M 102.25M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WPEAQ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WPEAQ ma podaż w obiegu wynoszącą 102.25M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.72M. Zobacz na żywo cenę WPEAQ

Historyczna cena Wrapped Peaq Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Peaq, cena Wrapped Peaq wynosi 0.065864USD. Podaż w obiegu Wrapped Peaq (WPEAQ) wynosi 102.25M WPEAQ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,720,996 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 8.20% $ 0.004991 $ 0.068263 $ 0.060872

7 D -23.37% $ -0.015398 $ 0.137619 $ 0.059482

30 Dni -51.60% $ -0.033989 $ 0.137619 $ 0.059482 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Peaq zanotował zmianę ceny o $0.004991 , co stanowi 8.20% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Peaq osiągnął maksimum na poziomie $0.137619 i minimum na poziomie $0.059482 . Zanotowano zmianę ceny o -23.37% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WPEAQ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Peaq o -51.60% , co odpowiada około $-0.033989 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WPEAQ.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Peaq (WPEAQ)? Moduł predykcji ceny Wrapped Peaq to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WPEAQ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Peaq na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WPEAQ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Peaq. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WPEAQ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WPEAQ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Peaq.

Dlaczego prognoaza ceny WPEAQ jest ważna?

Prognozy cen WPEAQ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

