Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Parasail Staked PEAQ na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WSTPEAQ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Parasail Staked PEAQ
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Parasail Staked PEAQ może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.068393.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Parasail Staked PEAQ może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.071812.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WSTPEAQ na 2027 rok wyniesie $ 0.075403 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WSTPEAQ na 2028 rok wyniesie $ 0.079173 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WSTPEAQ w 2029 roku wyniesie $ 0.083132 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WSTPEAQ w 2030 roku wyniesie $ 0.087288 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Wrapped Parasail Staked PEAQ może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.142184.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Wrapped Parasail Staked PEAQ może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.231602.

Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.068393
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.068402
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.068458
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.068674
    0.41%
Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na dziś

Przewidywana cena dla WSTPEAQ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.068393. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WSTPEAQ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.068402. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WSTPEAQ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.068458. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WSTPEAQ wynosi $0.068674. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Parasail Staked PEAQ

$ 29.89K
$ 29.89K$ 29.89K

436.96K
436.96K 436.96K

Najnowsza cena WSTPEAQ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto WSTPEAQ ma podaż w obiegu wynoszącą 436.96K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 29.89K.

Historyczna cena Wrapped Parasail Staked PEAQ

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Parasail Staked PEAQ, cena Wrapped Parasail Staked PEAQ wynosi 0.068393USD. Podaż w obiegu Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) wynosi 436.96K WSTPEAQ, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $29,885.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    5.08%
    $ 0.003307
    $ 0.068394
    $ 0.063907
  • 7 D
    -17.59%
    $ -0.012035
    $ 0.132235
    $ 0.065174
  • 30 Dni
    -49.73%
    $ -0.034012
    $ 0.132235
    $ 0.065174
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Parasail Staked PEAQ zanotował zmianę ceny o $0.003307, co stanowi 5.08% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Parasail Staked PEAQ osiągnął maksimum na poziomie $0.132235 i minimum na poziomie $0.065174. Zanotowano zmianę ceny o -17.59%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał WSTPEAQ do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Parasail Staked PEAQ o -49.73%, co odpowiada około $-0.034012 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WSTPEAQ.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?

Moduł predykcji ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WSTPEAQ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Parasail Staked PEAQ na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WSTPEAQ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Parasail Staked PEAQ. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WSTPEAQ.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WSTPEAQ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Dlaczego prognoaza ceny WSTPEAQ jest ważna?

Prognozy cen WSTPEAQ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w WSTPEAQ?
Według Twoich prognoz WSTPEAQ osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny WSTPEAQ na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ), przewidywana cena WSTPEAQ osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 WSTPEAQ w 2026 roku?
Cena 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WSTPEAQ wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena WSTPEAQ w 2027 roku?
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WSTPEAQ do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WSTPEAQ w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WSTPEAQ w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 WSTPEAQ w 2030 roku?
Cena 1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WSTPEAQ wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny WSTPEAQ na 2040 rok?
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WSTPEAQ do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.