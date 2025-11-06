Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Aave Plasma USDe na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WAPLAUSDE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Plasma USDe % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Plasma USDe może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.999317. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Plasma USDe może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0492. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAPLAUSDE na 2027 rok wyniesie $ 1.1017 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAPLAUSDE na 2028 rok wyniesie $ 1.1568 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAPLAUSDE w 2029 roku wyniesie $ 1.2146 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAPLAUSDE w 2030 roku wyniesie $ 1.2754 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Plasma USDe może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0775. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Plasma USDe może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3840. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.999317 0.00%

2026 $ 1.0492 5.00%

2027 $ 1.1017 10.25%

2028 $ 1.1568 15.76%

2029 $ 1.2146 21.55%

2030 $ 1.2754 27.63%

2031 $ 1.3391 34.01%

2032 $ 1.4061 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4764 47.75%

2034 $ 1.5502 55.13%

2035 $ 1.6277 62.89%

2036 $ 1.7091 71.03%

2037 $ 1.7946 79.59%

2038 $ 1.8843 88.56%

2039 $ 1.9785 97.99%

2040 $ 2.0775 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.999317 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.999453 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0002 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0034 0.41% Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na dziś Przewidywana cena dla WAPLAUSDE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.999317 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAPLAUSDE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.999453 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAPLAUSDE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0002 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAPLAUSDE wynosi $1.0034 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Plasma USDe Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 715.38K$ 715.38K $ 715.38K Podaż w obiegu 715.29K 715.29K 715.29K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAPLAUSDE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAPLAUSDE ma podaż w obiegu wynoszącą 715.29K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 715.38K. Zobacz na żywo cenę WAPLAUSDE

Historyczna cena Wrapped Aave Plasma USDe Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Plasma USDe, cena Wrapped Aave Plasma USDe wynosi 0.999317USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) wynosi 715.29K WAPLAUSDE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $715,379 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.000334 $ 1.001 $ 0.998051

7 D 0.09% $ 0.000917 $ 1.0018 $ 0.997506

30 Dni -0.06% $ -0.000682 $ 1.0018 $ 0.997506 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Plasma USDe zanotował zmianę ceny o $0.000334 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Plasma USDe osiągnął maksimum na poziomie $1.0018 i minimum na poziomie $0.997506 . Zanotowano zmianę ceny o 0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAPLAUSDE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Plasma USDe o -0.06% , co odpowiada około $-0.000682 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAPLAUSDE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Plasma USDe to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAPLAUSDE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Plasma USDe na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAPLAUSDE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Plasma USDe. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAPLAUSDE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAPLAUSDE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Plasma USDe.

Dlaczego prognoaza ceny WAPLAUSDE jest ważna?

Prognozy cen WAPLAUSDE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WAPLAUSDE? Według Twoich prognoz WAPLAUSDE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WAPLAUSDE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), przewidywana cena WAPLAUSDE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WAPLAUSDE w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAPLAUSDE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WAPLAUSDE w 2027 roku? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAPLAUSDE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAPLAUSDE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAPLAUSDE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WAPLAUSDE w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAPLAUSDE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WAPLAUSDE na 2040 rok? Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAPLAUSDE do 2040 roku.