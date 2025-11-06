Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Gnosis WETH może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3,706.32. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Gnosis WETH może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3,891.6360. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAGNOWETH na 2027 rok wyniesie $ 4,086.2178 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAGNOWETH w 2030 roku wyniesie $ 4,730.3078 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Gnosis WETH może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 7,705.1730. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Gnosis WETH może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 12,550.9150.

Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na dziś Przewidywana cena dla WAGNOWETH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3,706.32 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAGNOWETH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3,706.8277 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAGNOWETH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3,709.8740 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAGNOWETH wynosi $3,721.5514 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Gnosis WETH Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Podaż w obiegu 578.95 578.95 578.95 Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAGNOWETH to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAGNOWETH ma podaż w obiegu wynoszącą 578.95 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.15M. Zobacz na żywo cenę WAGNOWETH

Historyczna cena Wrapped Aave Gnosis WETH Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Gnosis WETH, cena Wrapped Aave Gnosis WETH wynosi 3,706.32USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) wynosi 578.95 WAGNOWETH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,145,776 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 3,706.32 $ 3,706.32

7 D -6.23% $ -231.1398 $ 4,812.3678 $ 3,584.0376

30 Dni -22.28% $ -825.9649 $ 4,812.3678 $ 3,584.0376 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Gnosis WETH zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Gnosis WETH osiągnął maksimum na poziomie $4,812.3678 i minimum na poziomie $3,584.0376 . Zanotowano zmianę ceny o -6.23% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAGNOWETH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Gnosis WETH o -22.28% , co odpowiada około $-825.9649 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAGNOWETH.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Gnosis WETH to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAGNOWETH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Gnosis WETH na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAGNOWETH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Gnosis WETH. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAGNOWETH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAGNOWETH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Gnosis WETH.

Dlaczego prognoaza ceny WAGNOWETH jest ważna?

Prognozy cen WAGNOWETH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

