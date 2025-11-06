Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Aave Gnosis GNO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WAGNOGNO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Gnosis GNO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Gnosis GNO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 123.33. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Gnosis GNO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 129.4965. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAGNOGNO na 2027 rok wyniesie $ 135.9713 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAGNOGNO na 2028 rok wyniesie $ 142.7698 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAGNOGNO w 2029 roku wyniesie $ 149.9083 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAGNOGNO w 2030 roku wyniesie $ 157.4038 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Gnosis GNO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 256.3942. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Gnosis GNO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 417.6391. Rok Cena Wzrost 2025 $ 123.33 0.00%

2026 $ 129.4965 5.00%

2027 $ 135.9713 10.25%

2028 $ 142.7698 15.76%

2029 $ 149.9083 21.55%

2030 $ 157.4038 27.63%

2031 $ 165.2739 34.01%

2032 $ 173.5376 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 182.2145 47.75%

2034 $ 191.3253 55.13%

2035 $ 200.8915 62.89%

2036 $ 210.9361 71.03%

2037 $ 221.4829 79.59%

2038 $ 232.5571 88.56%

2039 $ 244.1849 97.99%

2040 $ 256.3942 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 123.33 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 123.3468 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 123.4482 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 123.8368 0.41% Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na dziś Przewidywana cena dla WAGNOGNO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $123.33 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAGNOGNO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $123.3468 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAGNOGNO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $123.4482 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAGNOGNO wynosi $123.8368 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Gnosis GNO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 104.63K$ 104.63K $ 104.63K Podaż w obiegu 849.33 849.33 849.33 Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAGNOGNO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAGNOGNO ma podaż w obiegu wynoszącą 849.33 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 104.63K. Zobacz na żywo cenę WAGNOGNO

Historyczna cena Wrapped Aave Gnosis GNO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Gnosis GNO, cena Wrapped Aave Gnosis GNO wynosi 123.33USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) wynosi 849.33 WAGNOGNO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $104,632 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.77% $ -0.959363 $ 126.52 $ 123.09

7 D -6.80% $ -8.3985 $ 160.0702 $ 121.7258

30 Dni -22.21% $ -27.3973 $ 160.0702 $ 121.7258 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Gnosis GNO zanotował zmianę ceny o $-0.959363 , co stanowi -0.77% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Gnosis GNO osiągnął maksimum na poziomie $160.0702 i minimum na poziomie $121.7258 . Zanotowano zmianę ceny o -6.80% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAGNOGNO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Gnosis GNO o -22.21% , co odpowiada około $-27.3973 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAGNOGNO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Gnosis GNO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAGNOGNO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Gnosis GNO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAGNOGNO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Gnosis GNO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAGNOGNO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAGNOGNO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Gnosis GNO.

Dlaczego prognoaza ceny WAGNOGNO jest ważna?

Prognozy cen WAGNOGNO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WAGNOGNO? Według Twoich prognoz WAGNOGNO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WAGNOGNO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO), przewidywana cena WAGNOGNO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WAGNOGNO w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAGNOGNO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WAGNOGNO w 2027 roku? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAGNOGNO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAGNOGNO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAGNOGNO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WAGNOGNO w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAGNOGNO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WAGNOGNO na 2040 rok? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAGNOGNO do 2040 roku.