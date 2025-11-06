Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Aave Avalanche WAVAX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WAAVAWAVAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Avalanche WAVAX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche WAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 17.5. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche WAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 18.375. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAWAVAX na 2027 rok wyniesie $ 19.2937 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAWAVAX na 2028 rok wyniesie $ 20.2584 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAWAVAX w 2029 roku wyniesie $ 21.2713 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAWAVAX w 2030 roku wyniesie $ 22.3349 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 36.3812. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 59.2612. Rok Cena Wzrost 2025 $ 17.5 0.00%

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Avalanche WAVAX Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 51.74K$ 51.74K $ 51.74K Podaż w obiegu 2.96K 2.96K 2.96K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAAVAWAVAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAAVAWAVAX ma podaż w obiegu wynoszącą 2.96K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 51.74K. Zobacz na żywo cenę WAAVAWAVAX

Historyczna cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Avalanche WAVAX, cena Wrapped Aave Avalanche WAVAX wynosi 17.5USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wynosi 2.96K WAAVAWAVAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $51,740 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.22% $ -0.398522 $ 18.17 $ 17.16

7 D -13.01% $ -2.2777 $ 30.9816 $ 16.3744

30 Dni -45.47% $ -7.9587 $ 30.9816 $ 16.3744 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Avalanche WAVAX zanotował zmianę ceny o $-0.398522 , co stanowi -2.22% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Avalanche WAVAX osiągnął maksimum na poziomie $30.9816 i minimum na poziomie $16.3744 . Zanotowano zmianę ceny o -13.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAAVAWAVAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Avalanche WAVAX o -45.47% , co odpowiada około $-7.9587 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAAVAWAVAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAAVAWAVAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Avalanche WAVAX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAAVAWAVAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Avalanche WAVAX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAAVAWAVAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAAVAWAVAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Avalanche WAVAX.

Dlaczego prognoaza ceny WAAVAWAVAX jest ważna?

Prognozy cen WAAVAWAVAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WAAVAWAVAX? Według Twoich prognoz WAAVAWAVAX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WAAVAWAVAX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX), przewidywana cena WAAVAWAVAX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WAAVAWAVAX w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAAVAWAVAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WAAVAWAVAX w 2027 roku? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAAVAWAVAX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAAVAWAVAX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAAVAWAVAX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WAAVAWAVAX w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAAVAWAVAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WAAVAWAVAX na 2040 rok? Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAAVAWAVAX do 2040 roku.