Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Avalanche USDT % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche USDT może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.19. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche USDT może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.2495. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAUSDT na 2027 rok wyniesie $ 1.3119 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAUSDT na 2028 rok wyniesie $ 1.3775 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAUSDT w 2029 roku wyniesie $ 1.4464 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAUSDT w 2030 roku wyniesie $ 1.5187 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Avalanche USDT może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.4739. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Avalanche USDT może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.0297. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.19 0.00%

2026 $ 1.2495 5.00%

2027 $ 1.3119 10.25%

2028 $ 1.3775 15.76%

2029 $ 1.4464 21.55%

2030 $ 1.5187 27.63%

2031 $ 1.5947 34.01%

2032 $ 1.6744 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.7581 47.75%

2034 $ 1.8460 55.13%

2035 $ 1.9383 62.89%

2036 $ 2.0353 71.03%

2037 $ 2.1370 79.59%

2038 $ 2.2439 88.56%

2039 $ 2.3561 97.99%

2040 $ 2.4739 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.19 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.1901 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.1911 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.1948 0.41% Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na dziś Przewidywana cena dla WAAVAUSDT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.19 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAAVAUSDT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.1901 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAAVAUSDT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.1911 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAAVAUSDT wynosi $1.1948 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Avalanche USDT Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 104.70K$ 104.70K $ 104.70K Podaż w obiegu 86.90K 86.90K 86.90K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAAVAUSDT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAAVAUSDT ma podaż w obiegu wynoszącą 86.90K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 104.70K.

Historyczna cena Wrapped Aave Avalanche USDT Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Avalanche USDT, cena Wrapped Aave Avalanche USDT wynosi 1.19USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) wynosi 86.90K WAAVAUSDT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $104,699 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.23% $ -0.002746 $ 1.38 $ 1.17

7 D 0.44% $ 0.005272 $ 1.5260 $ 1.1603

30 Dni -0.48% $ -0.005794 $ 1.5260 $ 1.1603 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Avalanche USDT zanotował zmianę ceny o $-0.002746 , co stanowi -0.23% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Avalanche USDT osiągnął maksimum na poziomie $1.5260 i minimum na poziomie $1.1603 . Zanotowano zmianę ceny o 0.44% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAAVAUSDT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Avalanche USDT o -0.48% , co odpowiada około $-0.005794 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAAVAUSDT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Avalanche USDT to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAAVAUSDT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Avalanche USDT na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAAVAUSDT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Avalanche USDT. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAAVAUSDT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAAVAUSDT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Avalanche USDT.

Dlaczego prognoaza ceny WAAVAUSDT jest ważna?

Prognozy cen WAAVAUSDT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

