Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Aave Avalanche USDC na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WAAVAUSDC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup WAAVAUSDC

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Avalanche USDC % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche USDC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.17. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche USDC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.2285. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAUSDC na 2027 rok wyniesie $ 1.2899 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVAUSDC na 2028 rok wyniesie $ 1.3544 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAUSDC w 2029 roku wyniesie $ 1.4221 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVAUSDC w 2030 roku wyniesie $ 1.4932 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Avalanche USDC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.4323. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Avalanche USDC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.9620. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.17 0.00%

2026 $ 1.2285 5.00%

2027 $ 1.2899 10.25%

2028 $ 1.3544 15.76%

2029 $ 1.4221 21.55%

2030 $ 1.4932 27.63%

2031 $ 1.5679 34.01%

2032 $ 1.6463 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.7286 47.75%

2034 $ 1.8150 55.13%

2035 $ 1.9058 62.89%

2036 $ 2.0010 71.03%

2037 $ 2.1011 79.59%

2038 $ 2.2062 88.56%

2039 $ 2.3165 97.99%

2040 $ 2.4323 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.17 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.1701 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.1711 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.1748 0.41% Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na dziś Przewidywana cena dla WAAVAUSDC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.17 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAAVAUSDC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.1701 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAAVAUSDC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.1711 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAAVAUSDC wynosi $1.1748 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Avalanche USDC Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 100.51K$ 100.51K $ 100.51K Podaż w obiegu 84.55K 84.55K 84.55K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAAVAUSDC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAAVAUSDC ma podaż w obiegu wynoszącą 84.55K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 100.51K. Zobacz na żywo cenę WAAVAUSDC

Historyczna cena Wrapped Aave Avalanche USDC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Avalanche USDC, cena Wrapped Aave Avalanche USDC wynosi 1.17USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) wynosi 84.55K WAAVAUSDC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $100,514 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.29% $ -0.003453 $ 1.36 $ 1.15

7 D 0.24% $ 0.002777 $ 1.4149 $ 1.1473

30 Dni -0.11% $ -0.001296 $ 1.4149 $ 1.1473 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Avalanche USDC zanotował zmianę ceny o $-0.003453 , co stanowi -0.29% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Avalanche USDC osiągnął maksimum na poziomie $1.4149 i minimum na poziomie $1.1473 . Zanotowano zmianę ceny o 0.24% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAAVAUSDC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Avalanche USDC o -0.11% , co odpowiada około $-0.001296 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAAVAUSDC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Avalanche USDC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAAVAUSDC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Avalanche USDC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAAVAUSDC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Avalanche USDC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAAVAUSDC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAAVAUSDC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Avalanche USDC.

Dlaczego prognoaza ceny WAAVAUSDC jest ważna?

Prognozy cen WAAVAUSDC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WAAVAUSDC? Według Twoich prognoz WAAVAUSDC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WAAVAUSDC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC), przewidywana cena WAAVAUSDC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WAAVAUSDC w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAAVAUSDC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WAAVAUSDC w 2027 roku? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAAVAUSDC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAAVAUSDC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAAVAUSDC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WAAVAUSDC w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WAAVAUSDC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WAAVAUSDC na 2040 rok? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAAVAUSDC do 2040 roku. Zarejestruj się teraz