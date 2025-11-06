Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Aave Avalanche SAVAX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WAAVASAVAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Aave Avalanche SAVAX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche SAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 20.24. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Avalanche SAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 21.252. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVASAVAX na 2027 rok wyniesie $ 22.3146 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAAVASAVAX na 2028 rok wyniesie $ 23.4303 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVASAVAX w 2029 roku wyniesie $ 24.6018 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAAVASAVAX w 2030 roku wyniesie $ 25.8319 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 42.0775. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 68.5398. Rok Cena Wzrost 2025 $ 20.24 0.00%

2026 $ 21.252 5.00%

2027 $ 22.3146 10.25%

2028 $ 23.4303 15.76%

2029 $ 24.6018 21.55%

2030 $ 25.8319 27.63%

2031 $ 27.1235 34.01%

2032 $ 28.4797 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 29.9036 47.75%

2034 $ 31.3988 55.13%

2035 $ 32.9688 62.89%

2036 $ 34.6172 71.03%

2037 $ 36.3481 79.59%

2038 $ 38.1655 88.56%

2039 $ 40.0738 97.99%

2040 $ 42.0775 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 20.24 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 20.2427 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 20.2594 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 20.3231 0.41% Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na dziś Przewidywana cena dla WAAVASAVAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $20.24 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAAVASAVAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $20.2427 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAAVASAVAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $20.2594 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAAVASAVAX wynosi $20.3231 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Avalanche SAVAX Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 114.07K$ 114.07K $ 114.07K Podaż w obiegu 5.63K 5.63K 5.63K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAAVASAVAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WAAVASAVAX ma podaż w obiegu wynoszącą 5.63K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 114.07K. Zobacz na żywo cenę WAAVASAVAX

Historyczna cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Avalanche SAVAX, cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX wynosi 20.24USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) wynosi 5.63K WAAVASAVAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $114,070 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.39% $ -0.285967 $ 20.91 $ 19.81

7 D -14.95% $ -3.0267 $ 38.1573 $ 18.7999

30 Dni -46.96% $ -9.5055 $ 38.1573 $ 18.7999 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Avalanche SAVAX zanotował zmianę ceny o $-0.285967 , co stanowi -1.39% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Avalanche SAVAX osiągnął maksimum na poziomie $38.1573 i minimum na poziomie $18.7999 . Zanotowano zmianę ceny o -14.95% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAAVASAVAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Avalanche SAVAX o -46.96% , co odpowiada około $-9.5055 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAAVASAVAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Avalanche SAVAX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAAVASAVAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Avalanche SAVAX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAAVASAVAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Avalanche SAVAX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAAVASAVAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAAVASAVAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Avalanche SAVAX.

Dlaczego prognoaza ceny WAAVASAVAX jest ważna?

Prognozy cen WAAVASAVAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

