Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Worlds First Memecoin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Worlds First Memecoin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Worlds First Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002158. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Worlds First Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002266. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOLCOIN na 2027 rok wyniesie $ 0.002380 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOLCOIN na 2028 rok wyniesie $ 0.002499 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOLCOIN w 2029 roku wyniesie $ 0.002624 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOLCOIN w 2030 roku wyniesie $ 0.002755 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Worlds First Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004488. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Worlds First Memecoin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007310. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002158 0.00%

2026 $ 0.002266 5.00%

2027 $ 0.002380 10.25%

2028 $ 0.002499 15.76%

2029 $ 0.002624 21.55%

2030 $ 0.002755 27.63%

2031 $ 0.002893 34.01%

2032 $ 0.003037 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003189 47.75%

2034 $ 0.003349 55.13%

2035 $ 0.003516 62.89%

2036 $ 0.003692 71.03%

2037 $ 0.003877 79.59%

2038 $ 0.004070 88.56%

2039 $ 0.004274 97.99%

2040 $ 0.004488 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Worlds First Memecoin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002158 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.002159 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002160 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.002167 0.41% Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na dziś Przewidywana cena dla LOLCOIN w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002158 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LOLCOIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002159 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LOLCOIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002160 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Worlds First Memecoin (LOLCOIN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LOLCOIN wynosi $0.002167 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Worlds First Memecoin Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Podaż w obiegu 999.61M 999.61M 999.61M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LOLCOIN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LOLCOIN ma podaż w obiegu wynoszącą 999.61M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.16M. Zobacz na żywo cenę LOLCOIN

Historyczna cena Worlds First Memecoin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Worlds First Memecoin, cena Worlds First Memecoin wynosi 0.002158USD. Podaż w obiegu Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wynosi 999.61M LOLCOIN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,158,048 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -9.01% $ -0.000213 $ 0.002471 $ 0.002131

7 D -8.31% $ -0.000179 $ 0.005558 $ 0.002016

30 Dni -62.02% $ -0.001339 $ 0.005558 $ 0.002016 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Worlds First Memecoin zanotował zmianę ceny o $-0.000213 , co stanowi -9.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Worlds First Memecoin osiągnął maksimum na poziomie $0.005558 i minimum na poziomie $0.002016 . Zanotowano zmianę ceny o -8.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LOLCOIN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Worlds First Memecoin o -62.02% , co odpowiada około $-0.001339 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LOLCOIN.

Jak działa moduł przewidywania ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN)? Moduł predykcji ceny Worlds First Memecoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LOLCOIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Worlds First Memecoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LOLCOIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Worlds First Memecoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LOLCOIN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LOLCOIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Worlds First Memecoin.

Dlaczego prognoaza ceny LOLCOIN jest ważna?

Prognozy cen LOLCOIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LOLCOIN? Według Twoich prognoz LOLCOIN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LOLCOIN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Worlds First Memecoin (LOLCOIN), przewidywana cena LOLCOIN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LOLCOIN w 2026 roku? Cena 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOLCOIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LOLCOIN w 2027 roku? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOLCOIN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOLCOIN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOLCOIN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LOLCOIN w 2030 roku? Cena 1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOLCOIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LOLCOIN na 2040 rok? Worlds First Memecoin (LOLCOIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOLCOIN do 2040 roku.