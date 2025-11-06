Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Vouch Staked PLS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VPLS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Vouch Staked PLS % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Prognoza ceny Vouch Staked PLS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Vouch Staked PLS może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Vouch Staked PLS może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VPLS na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VPLS na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VPLS w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VPLS w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Vouch Staked PLS może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Vouch Staked PLS może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Vouch Staked PLS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na dziś Przewidywana cena dla VPLS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Vouch Staked PLS (VPLS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VPLS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Vouch Staked PLS (VPLS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VPLS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Vouch Staked PLS (VPLS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VPLS wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Vouch Staked PLS Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Podaż w obiegu 112.27B 112.27B 112.27B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VPLS to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VPLS ma podaż w obiegu wynoszącą 112.27B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.61M. Zobacz na żywo cenę VPLS

Historyczna cena Vouch Staked PLS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Vouch Staked PLS, cena Vouch Staked PLS wynosi 0USD. Podaż w obiegu Vouch Staked PLS (VPLS) wynosi 112.27B VPLS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3,612,335 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.58% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -10.36% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000028

30 Dni -12.87% $ 0 $ 0.000036 $ 0.000028 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Vouch Staked PLS zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 2.58% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Vouch Staked PLS osiągnął maksimum na poziomie $0.000036 i minimum na poziomie $0.000028 . Zanotowano zmianę ceny o -10.36% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VPLS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Vouch Staked PLS o -12.87% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VPLS.

Jak działa moduł przewidywania ceny Vouch Staked PLS (VPLS)? Moduł predykcji ceny Vouch Staked PLS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VPLS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Vouch Staked PLS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VPLS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Vouch Staked PLS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VPLS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VPLS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Vouch Staked PLS.

Dlaczego prognoaza ceny VPLS jest ważna?

Prognozy cen VPLS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

