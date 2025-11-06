Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) (USD)

Sprawdź prognozy cen UniLend Finance na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość UFT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę UniLend Finance % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny UniLend Finance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy UniLend Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003194. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy UniLend Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003354. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UFT na 2027 rok wyniesie $ 0.003521 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UFT na 2028 rok wyniesie $ 0.003697 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UFT w 2029 roku wyniesie $ 0.003882 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UFT w 2030 roku wyniesie $ 0.004076 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena UniLend Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006640. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena UniLend Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010817.

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003207 0.41% Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na dziś Przewidywana cena dla UFT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003194 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny UniLend Finance (UFT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny UFT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003194 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa UniLend Finance (UFT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla UFT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003197 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa UniLend Finance (UFT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena UFT wynosi $0.003207 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen UniLend Finance Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 318.96K$ 318.96K $ 318.96K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena UFT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto UFT ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 318.96K. Zobacz na żywo cenę UFT

Historyczna cena UniLend Finance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami UniLend Finance, cena UniLend Finance wynosi 0.003194USD. Podaż w obiegu UniLend Finance (UFT) wynosi 100.00M UFT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $318,960 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -16.20% $ -0.000617 $ 0.003967 $ 0.003143

7 D -25.01% $ -0.000798 $ 0.004409 $ 0.002999

30 Dni -28.95% $ -0.000924 $ 0.004409 $ 0.002999 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin UniLend Finance zanotował zmianę ceny o $-0.000617 , co stanowi -16.20% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs UniLend Finance osiągnął maksimum na poziomie $0.004409 i minimum na poziomie $0.002999 . Zanotowano zmianę ceny o -25.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał UFT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana UniLend Finance o -28.95% , co odpowiada około $-0.000924 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny UFT.

Jak działa moduł przewidywania ceny UniLend Finance (UFT)? Moduł predykcji ceny UniLend Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu UFT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania UniLend Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów UFT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę UniLend Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość UFT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę UFT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał UniLend Finance.

Dlaczego prognoaza ceny UFT jest ważna?

Prognozy cen UFT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

