Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Theo Short Duration US Treasury Fund na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość THBILL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Theo Short Duration US Treasury Fund
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund
Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.009.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0594.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THBILL na 2027 rok wyniesie $ 1.1124 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THBILL na 2028 rok wyniesie $ 1.1680 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THBILL w 2029 roku wyniesie $ 1.2264 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THBILL w 2030 roku wyniesie $ 1.2877 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0976.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4168.

Krótkoterminowa prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na dziś

Przewidywana cena dla THBILL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.009. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny THBILL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0091. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla THBILL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0099. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena THBILL wynosi $1.0131. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Theo Short Duration US Treasury Fund

Historyczna cena Theo Short Duration US Treasury Fund

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Theo Short Duration US Treasury Fund, cena Theo Short Duration US Treasury Fund wynosi 1.009USD. Podaż w obiegu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi 155.78M THBILL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $157,308,790.

24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Theo Short Duration US Treasury Fund zanotował zmianę ceny o $0.004775, co stanowi 0.48% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Theo Short Duration US Treasury Fund osiągnął maksimum na poziomie $1.0225 i minimum na poziomie $1.0020. Zanotowano zmianę ceny o -0.29%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał THBILL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Theo Short Duration US Treasury Fund o -0.02%, co odpowiada około $-0.000291 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny THBILL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?

Moduł predykcji ceny Theo Short Duration US Treasury Fund to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu THBILL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Theo Short Duration US Treasury Fund na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów THBILL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Theo Short Duration US Treasury Fund. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość THBILL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę THBILL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Theo Short Duration US Treasury Fund.

Dlaczego prognoaza ceny THBILL jest ważna?

Prognozy cen THBILL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w THBILL?
Według Twoich prognoz THBILL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny THBILL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), przewidywana cena THBILL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 THBILL w 2026 roku?
Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz THBILL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena THBILL w 2027 roku?
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THBILL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa THBILL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa THBILL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 THBILL w 2030 roku?
Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz THBILL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny THBILL na 2040 rok?
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THBILL do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:04:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.