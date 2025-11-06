Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) /

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Theo Short Duration US Treasury Fund na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość THBILL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup THBILL

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Theo Short Duration US Treasury Fund % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.009. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0594. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THBILL na 2027 rok wyniesie $ 1.1124 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena THBILL na 2028 rok wyniesie $ 1.1680 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THBILL w 2029 roku wyniesie $ 1.2264 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena THBILL w 2030 roku wyniesie $ 1.2877 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0976. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Theo Short Duration US Treasury Fund może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4168. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.009 0.00%

2026 $ 1.0594 5.00%

2027 $ 1.1124 10.25%

2028 $ 1.1680 15.76%

2029 $ 1.2264 21.55%

2030 $ 1.2877 27.63%

2031 $ 1.3521 34.01%

2032 $ 1.4197 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4907 47.75%

2034 $ 1.5652 55.13%

2035 $ 1.6435 62.89%

2036 $ 1.7257 71.03%

2037 $ 1.8120 79.59%

2038 $ 1.9026 88.56%

2039 $ 1.9977 97.99%

2040 $ 2.0976 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.009 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0091 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0099 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0131 0.41% Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na dziś Przewidywana cena dla THBILL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.009 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny THBILL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0091 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla THBILL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0099 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena THBILL wynosi $1.0131 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Theo Short Duration US Treasury Fund Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 157.31M$ 157.31M $ 157.31M Podaż w obiegu 155.78M 155.78M 155.78M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena THBILL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto THBILL ma podaż w obiegu wynoszącą 155.78M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 157.31M. Zobacz na żywo cenę THBILL

Historyczna cena Theo Short Duration US Treasury Fund Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Theo Short Duration US Treasury Fund, cena Theo Short Duration US Treasury Fund wynosi 1.009USD. Podaż w obiegu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi 155.78M THBILL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $157,308,790 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.48% $ 0.004775 $ 1.013 $ 1.003

7 D -0.29% $ -0.002966 $ 1.0225 $ 1.0020

30 Dni -0.02% $ -0.000291 $ 1.0225 $ 1.0020 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Theo Short Duration US Treasury Fund zanotował zmianę ceny o $0.004775 , co stanowi 0.48% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Theo Short Duration US Treasury Fund osiągnął maksimum na poziomie $1.0225 i minimum na poziomie $1.0020 . Zanotowano zmianę ceny o -0.29% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał THBILL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Theo Short Duration US Treasury Fund o -0.02% , co odpowiada około $-0.000291 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny THBILL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)? Moduł predykcji ceny Theo Short Duration US Treasury Fund to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu THBILL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Theo Short Duration US Treasury Fund na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów THBILL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Theo Short Duration US Treasury Fund. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość THBILL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę THBILL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Theo Short Duration US Treasury Fund.

Dlaczego prognoaza ceny THBILL jest ważna?

Prognozy cen THBILL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w THBILL? Według Twoich prognoz THBILL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny THBILL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL), przewidywana cena THBILL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 THBILL w 2026 roku? Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz THBILL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena THBILL w 2027 roku? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THBILL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa THBILL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa THBILL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 THBILL w 2030 roku? Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz THBILL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny THBILL na 2040 rok? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 THBILL do 2040 roku. Zarejestruj się teraz