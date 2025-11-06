Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

Sprawdź prognozy cen The Surfing Frenchie na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DALE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The Surfing Frenchie % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The Surfing Frenchie na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The Surfing Frenchie może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The Surfing Frenchie może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DALE na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DALE na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DALE w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DALE w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The Surfing Frenchie może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The Surfing Frenchie może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny The Surfing Frenchie na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na dziś Przewidywana cena dla DALE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The Surfing Frenchie (DALE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DALE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The Surfing Frenchie (DALE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DALE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The Surfing Frenchie (DALE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DALE wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The Surfing Frenchie Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 109.33K$ 109.33K $ 109.33K Podaż w obiegu 998.77M 998.77M 998.77M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DALE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DALE ma podaż w obiegu wynoszącą 998.77M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 109.33K. Zobacz na żywo cenę DALE

Historyczna cena The Surfing Frenchie Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Surfing Frenchie, cena The Surfing Frenchie wynosi 0USD. Podaż w obiegu The Surfing Frenchie (DALE) wynosi 998.77M DALE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $109,325 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 4.32% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -50.69% $ 0 $ 0.000246 $ 0.000108

30 Dni -49.33% $ 0 $ 0.000246 $ 0.000108 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The Surfing Frenchie zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 4.32% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Surfing Frenchie osiągnął maksimum na poziomie $0.000246 i minimum na poziomie $0.000108 . Zanotowano zmianę ceny o -50.69% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DALE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Surfing Frenchie o -49.33% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DALE.

Jak działa moduł przewidywania ceny The Surfing Frenchie (DALE)? Moduł predykcji ceny The Surfing Frenchie to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DALE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Surfing Frenchie na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DALE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Surfing Frenchie. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DALE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DALE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Surfing Frenchie.

Dlaczego prognoaza ceny DALE jest ważna?

Prognozy cen DALE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DALE? Według Twoich prognoz DALE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DALE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The Surfing Frenchie (DALE), przewidywana cena DALE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DALE w 2026 roku? Cena 1 The Surfing Frenchie (DALE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DALE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DALE w 2027 roku? The Surfing Frenchie (DALE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DALE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DALE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Surfing Frenchie (DALE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DALE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Surfing Frenchie (DALE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DALE w 2030 roku? Cena 1 The Surfing Frenchie (DALE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz DALE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DALE na 2040 rok? The Surfing Frenchie (DALE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DALE do 2040 roku.