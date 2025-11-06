Prognoza ceny The Odor (ODOR) (USD)

Sprawdź prognozy cen The Odor na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ODOR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The Odor % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The Odor na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The Odor może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The Odor może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODOR na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODOR na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODOR w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODOR w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The Odor może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The Odor może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny The Odor na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny The Odor (ODOR) na dziś Przewidywana cena dla ODOR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The Odor (ODOR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ODOR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The Odor (ODOR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ODOR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The Odor (ODOR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ODOR wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The Odor Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 58.22K$ 58.22K $ 58.22K Podaż w obiegu 500.45M 500.45M 500.45M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ODOR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ODOR ma podaż w obiegu wynoszącą 500.45M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 58.22K. Zobacz na żywo cenę ODOR

Historyczna cena The Odor Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Odor, cena The Odor wynosi 0USD. Podaż w obiegu The Odor (ODOR) wynosi 500.45M ODOR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $58,219 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 9.45% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -38.39% $ 0 $ 0.000233 $ 0.000092

30 Dni -50.52% $ 0 $ 0.000233 $ 0.000092 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The Odor zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 9.45% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Odor osiągnął maksimum na poziomie $0.000233 i minimum na poziomie $0.000092 . Zanotowano zmianę ceny o -38.39% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ODOR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Odor o -50.52% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ODOR.

Jak działa moduł przewidywania ceny The Odor (ODOR)? Moduł predykcji ceny The Odor to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ODOR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Odor na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ODOR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Odor. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ODOR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ODOR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Odor.

Dlaczego prognoaza ceny ODOR jest ważna?

Prognozy cen ODOR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ODOR? Według Twoich prognoz ODOR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ODOR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The Odor (ODOR), przewidywana cena ODOR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ODOR w 2026 roku? Cena 1 The Odor (ODOR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ODOR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ODOR w 2027 roku? The Odor (ODOR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ODOR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ODOR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Odor (ODOR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ODOR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Odor (ODOR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ODOR w 2030 roku? Cena 1 The Odor (ODOR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ODOR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ODOR na 2040 rok? The Odor (ODOR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ODOR do 2040 roku.