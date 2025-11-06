Prognoza ceny the great extraction (TGE) (USD)

Sprawdź prognozy cen the great extraction na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TGE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny the great extraction na lata 2025-2050 (USD)
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2025 rok (ten rok)
Na podstawie Twojej prognozy the great extraction może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000009.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy the great extraction może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000009.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TGE na 2027 rok wyniesie $ 0.000010 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TGE na 2028 rok wyniesie $ 0.000010 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TGE w 2029 roku wyniesie $ 0.000011 przy stopie wzrostu 21.55%.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TGE w 2030 roku wyniesie $ 0.000011 przy stopie wzrostu 27.63%.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena the great extraction może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000018.
Prognoza ceny the great extraction (TGE) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena the great extraction może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000030.

2026 $ 0.000009 5.00%

2027 $ 0.000010 10.25%

2028 $ 0.000010 15.76%

2029 $ 0.000011 21.55%

2030 $ 0.000011 27.63%

2031 $ 0.000012 34.01%

2032 $ 0.000012 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000013 47.75%

2034 $ 0.000014 55.13%

2035 $ 0.000014 62.89%

2036 $ 0.000015 71.03%

2037 $ 0.000016 79.59%

2038 $ 0.000017 88.56%

2039 $ 0.000017 97.99%

2040 $ 0.000018 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny the great extraction na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000009 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000009 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000009 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000009 0.41% Prognoza ceny the great extraction (TGE) na dziś Przewidywana cena dla TGE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000009 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny the great extraction (TGE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TGE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000009 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa the great extraction (TGE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TGE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000009 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa the great extraction (TGE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TGE wynosi $0.000009 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen the great extraction Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Podaż w obiegu 999.38M 999.38M 999.38M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TGE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto TGE ma podaż w obiegu wynoszącą 999.38M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.07K. Zobacz na żywo cenę TGE

Historyczna cena the great extraction Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami the great extraction, cena the great extraction wynosi 0.000009USD. Podaż w obiegu the great extraction (TGE) wynosi 999.38M TGE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9,072.58 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.19% $ 0 $ 0.000009 $ 0.000009

7 D -16.53% $ -0.000001 $ 0.000011 $ 0.000009

30 Dni -21.02% $ -0.000001 $ 0.000011 $ 0.000009 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin the great extraction zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -1.19% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs the great extraction osiągnął maksimum na poziomie $0.000011 i minimum na poziomie $0.000009 . Zanotowano zmianę ceny o -16.53% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TGE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana the great extraction o -21.02% , co odpowiada około $-0.000001 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TGE.

Jak działa moduł przewidywania ceny the great extraction (TGE)? Moduł predykcji ceny the great extraction to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TGE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania the great extraction na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TGE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę the great extraction. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TGE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TGE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał the great extraction.

Dlaczego prognoaza ceny TGE jest ważna?

Prognozy cen TGE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

