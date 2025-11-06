Prognoza ceny The First Play (1ST) (USD)

Sprawdź prognozy cen The First Play na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość 1ST w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The First Play % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The First Play na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The First Play może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The First Play może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1ST na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 1ST na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1ST w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 1ST w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The First Play może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny The First Play (1ST) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The First Play może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny The First Play na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny The First Play (1ST) na dziś Przewidywana cena dla 1ST w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The First Play (1ST) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny 1ST z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The First Play (1ST) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla 1ST, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The First Play (1ST) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 1ST wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The First Play Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Podaż w obiegu 999.22M 999.22M 999.22M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena 1ST to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto 1ST ma podaż w obiegu wynoszącą 999.22M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.22K. Zobacz na żywo cenę 1ST

Historyczna cena The First Play Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The First Play, cena The First Play wynosi 0USD. Podaż w obiegu The First Play (1ST) wynosi 999.22M 1ST , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5,217.05 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -7.73% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -11.11% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000004

30 Dni -55.44% $ 0 $ 0.000011 $ 0.000004 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The First Play zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -7.73% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The First Play osiągnął maksimum na poziomie $0.000011 i minimum na poziomie $0.000004 . Zanotowano zmianę ceny o -11.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał 1ST do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The First Play o -55.44% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny 1ST.

Jak działa moduł przewidywania ceny The First Play (1ST)? Moduł predykcji ceny The First Play to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 1ST. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The First Play na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 1ST, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The First Play. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 1ST. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 1ST, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The First Play.

Dlaczego prognoaza ceny 1ST jest ważna?

Prognozy cen 1ST są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w 1ST? Według Twoich prognoz 1ST osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny 1ST na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The First Play (1ST), przewidywana cena 1ST osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 1ST w 2026 roku? Cena 1 The First Play (1ST) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz 1ST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena 1ST w 2027 roku? The First Play (1ST) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 1ST do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 1ST w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The First Play (1ST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 1ST w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The First Play (1ST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 1ST w 2030 roku? Cena 1 The First Play (1ST) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz 1ST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny 1ST na 2040 rok? The First Play (1ST) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 1ST do 2040 roku.