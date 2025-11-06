Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / the face of sarcasm (KAPPA) /

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę the face of sarcasm % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Prognoza ceny the face of sarcasm na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy the face of sarcasm może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy the face of sarcasm może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KAPPA na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KAPPA na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KAPPA w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cens, docelowa cena KAPPA w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena the face of sarcasm może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena the face of sarcasm może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny the face of sarcasm na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na dziś Przewidywana cena dla KAPPA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny the face of sarcasm (KAPPA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KAPPA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa the face of sarcasm (KAPPA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KAPPA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa the face of sarcasm (KAPPA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KAPPA wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen the face of sarcasm Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 28.97K$ 28.97K $ 28.97K Podaż w obiegu 668.81M 668.81M 668.81M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KAPPA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto KAPPA ma podaż w obiegu wynoszącą 668.81M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 28.97K. Zobacz na żywo cenę KAPPA

Historyczna cena the face of sarcasm Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami the face of sarcasm, cena the face of sarcasm wynosi 0USD. Podaż w obiegu the face of sarcasm (KAPPA) wynosi 668.81M KAPPA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $28,965 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.93% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -24.81% $ 0 $ 0.000126 $ 0.000039

30 Dni -66.52% $ 0 $ 0.000126 $ 0.000039 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin the face of sarcasm zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.93% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs the face of sarcasm osiągnął maksimum na poziomie $0.000126 i minimum na poziomie $0.000039 . Zanotowano zmianę ceny o -24.81% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KAPPA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana the face of sarcasm o -66.52% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KAPPA.

Jak działa moduł przewidywania ceny the face of sarcasm (KAPPA)? Moduł predykcji ceny the face of sarcasm to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KAPPA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania the face of sarcasm na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KAPPA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę the face of sarcasm. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KAPPA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KAPPA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał the face of sarcasm.

Dlaczego prognoaza ceny KAPPA jest ważna?

Prognozy cen KAPPA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KAPPA? Według Twoich prognoz KAPPA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KAPPA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny the face of sarcasm (KAPPA), przewidywana cena KAPPA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KAPPA w 2026 roku? Cena 1 the face of sarcasm (KAPPA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz KAPPA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KAPPA w 2027 roku? the face of sarcasm (KAPPA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KAPPA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KAPPA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, the face of sarcasm (KAPPA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KAPPA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, the face of sarcasm (KAPPA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KAPPA w 2030 roku? Cena 1 the face of sarcasm (KAPPA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz KAPPA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KAPPA na 2040 rok? the face of sarcasm (KAPPA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KAPPA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz