Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / The book of SOL (SCRIPT) /

Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) (USD)

Sprawdź prognozy cen The book of SOL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SCRIPT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SCRIPT

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The book of SOL % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The book of SOL na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The book of SOL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The book of SOL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SCRIPT na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SCRIPT na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SCRIPT w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SCRIPT w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The book of SOL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The book of SOL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny The book of SOL na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na dziś Przewidywana cena dla SCRIPT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The book of SOL (SCRIPT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SCRIPT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The book of SOL (SCRIPT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SCRIPT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The book of SOL (SCRIPT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SCRIPT wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The book of SOL Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Podaż w obiegu 699.94M 699.94M 699.94M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SCRIPT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SCRIPT ma podaż w obiegu wynoszącą 699.94M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 57.01K. Zobacz na żywo cenę SCRIPT

Historyczna cena The book of SOL Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The book of SOL, cena The book of SOL wynosi 0USD. Podaż w obiegu The book of SOL (SCRIPT) wynosi 699.94M SCRIPT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $57,008 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -18.12% $ 0 $ 0.000171 $ 0.000076

30 Dni -53.15% $ 0 $ 0.000171 $ 0.000076 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The book of SOL zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The book of SOL osiągnął maksimum na poziomie $0.000171 i minimum na poziomie $0.000076 . Zanotowano zmianę ceny o -18.12% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SCRIPT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The book of SOL o -53.15% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SCRIPT.

Jak działa moduł przewidywania ceny The book of SOL (SCRIPT)? Moduł predykcji ceny The book of SOL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SCRIPT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The book of SOL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SCRIPT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The book of SOL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SCRIPT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SCRIPT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The book of SOL.

Dlaczego prognoaza ceny SCRIPT jest ważna?

Prognozy cen SCRIPT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SCRIPT? Według Twoich prognoz SCRIPT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SCRIPT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The book of SOL (SCRIPT), przewidywana cena SCRIPT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SCRIPT w 2026 roku? Cena 1 The book of SOL (SCRIPT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SCRIPT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SCRIPT w 2027 roku? The book of SOL (SCRIPT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SCRIPT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SCRIPT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The book of SOL (SCRIPT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SCRIPT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The book of SOL (SCRIPT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SCRIPT w 2030 roku? Cena 1 The book of SOL (SCRIPT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SCRIPT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SCRIPT na 2040 rok? The book of SOL (SCRIPT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SCRIPT do 2040 roku. Zarejestruj się teraz