Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BITTY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto BITTY ma podaż w obiegu wynoszącą 999.35M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.46M.

Historyczna cena The Bitcoin Mascot Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Bitcoin Mascot, cena The Bitcoin Mascot wynosi 0.002453USD. Podaż w obiegu The Bitcoin Mascot (BITTY) wynosi 999.35M BITTY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,461,614 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -4.42% $ -0.000113 $ 0.002920 $ 0.002459

7 D -16.75% $ -0.000411 $ 0.006938 $ 0.002097

30 Dni -64.04% $ -0.001571 $ 0.006938 $ 0.002097 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The Bitcoin Mascot zanotował zmianę ceny o $-0.000113 , co stanowi -4.42% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Bitcoin Mascot osiągnął maksimum na poziomie $0.006938 i minimum na poziomie $0.002097 . Zanotowano zmianę ceny o -16.75% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BITTY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Bitcoin Mascot o -64.04% , co odpowiada około $-0.001571 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BITTY.

Jak działa moduł przewidywania ceny The Bitcoin Mascot (BITTY)? Moduł predykcji ceny The Bitcoin Mascot to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BITTY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Bitcoin Mascot na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BITTY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Bitcoin Mascot. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BITTY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BITTY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Bitcoin Mascot.

Dlaczego prognoaza ceny BITTY jest ważna?

Prognozy cen BITTY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

