Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Staked UTY na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YUTY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup YUTY

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Staked UTY % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Staked UTY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked UTY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.033. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked UTY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0846. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YUTY na 2027 rok wyniesie $ 1.1388 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YUTY na 2028 rok wyniesie $ 1.1958 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YUTY w 2029 roku wyniesie $ 1.2556 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YUTY w 2030 roku wyniesie $ 1.3183 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Staked UTY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1475. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Staked UTY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4981. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.033 0.00%

2026 $ 1.0846 5.00%

2027 $ 1.1388 10.25%

2028 $ 1.1958 15.76%

2029 $ 1.2556 21.55%

2030 $ 1.3183 27.63%

2031 $ 1.3843 34.01%

2032 $ 1.4535 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5262 47.75%

2034 $ 1.6025 55.13%

2035 $ 1.6826 62.89%

2036 $ 1.7667 71.03%

2037 $ 1.8551 79.59%

2038 $ 1.9478 88.56%

2039 $ 2.0452 97.99%

2040 $ 2.1475 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Staked UTY na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.033 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0331 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0339 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0372 0.41% Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na dziś Przewidywana cena dla YUTY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.033 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Staked UTY (YUTY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YUTY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0331 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Staked UTY (YUTY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YUTY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0339 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Staked UTY (YUTY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YUTY wynosi $1.0372 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Staked UTY Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Podaż w obiegu 10.49M 10.49M 10.49M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YUTY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto YUTY ma podaż w obiegu wynoszącą 10.49M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.84M. Zobacz na żywo cenę YUTY

Historyczna cena Staked UTY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Staked UTY, cena Staked UTY wynosi 1.033USD. Podaż w obiegu Staked UTY (YUTY) wynosi 10.49M YUTY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,841,601 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -0.02% $ -0.000285 $ 1.0346 $ 1.0282

30 Dni 0.51% $ 0.005284 $ 1.0346 $ 1.0282 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Staked UTY zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Staked UTY osiągnął maksimum na poziomie $1.0346 i minimum na poziomie $1.0282 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YUTY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Staked UTY o 0.51% , co odpowiada około $0.005284 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YUTY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Staked UTY (YUTY)? Moduł predykcji ceny Staked UTY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YUTY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Staked UTY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YUTY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Staked UTY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YUTY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YUTY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Staked UTY.

Dlaczego prognoaza ceny YUTY jest ważna?

Prognozy cen YUTY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YUTY? Według Twoich prognoz YUTY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YUTY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Staked UTY (YUTY), przewidywana cena YUTY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YUTY w 2026 roku? Cena 1 Staked UTY (YUTY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz YUTY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YUTY w 2027 roku? Staked UTY (YUTY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YUTY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YUTY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked UTY (YUTY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YUTY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked UTY (YUTY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YUTY w 2030 roku? Cena 1 Staked UTY (YUTY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz YUTY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YUTY na 2040 rok? Staked UTY (YUTY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YUTY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz