Prognoza ceny Staked msUSD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked msUSD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.694562. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked msUSD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.729290. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SMSUSD na 2027 rok wyniesie $ 0.765754 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SMSUSD na 2028 rok wyniesie $ 0.804042 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SMSUSD w 2029 roku wyniesie $ 0.844244 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SMSUSD w 2030 roku wyniesie $ 0.886456 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Staked msUSD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.4439. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Staked msUSD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.3520.

2026 $ 0.729290 5.00%

2027 $ 0.765754 10.25%

2028 $ 0.804042 15.76%

2029 $ 0.844244 21.55%

2030 $ 0.886456 27.63%

2031 $ 0.930779 34.01%

2032 $ 0.977318 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.0261 47.75%

2034 $ 1.0774 55.13%

2035 $ 1.1313 62.89%

2036 $ 1.1879 71.03%

2037 $ 1.2473 79.59%

2038 $ 1.3097 88.56%

2039 $ 1.3751 97.99%

2040 $ 1.4439 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Staked msUSD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.694562 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.694657 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.695228 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.697416 0.41% Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na dziś Przewidywana cena dla SMSUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.694562 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Staked msUSD (SMSUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SMSUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.694657 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Staked msUSD (SMSUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SMSUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.695228 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Staked msUSD (SMSUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SMSUSD wynosi $0.697416 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Staked msUSD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Podaż w obiegu 2.17M 2.17M 2.17M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SMSUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SMSUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 2.17M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.06M. Zobacz na żywo cenę SMSUSD

Historyczna cena Staked msUSD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Staked msUSD, cena Staked msUSD wynosi 0.694562USD. Podaż w obiegu Staked msUSD (SMSUSD) wynosi 2.17M SMSUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,057,232 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 0.00% $ 0 $ 0.697088 $ 0.697088

30 Dni -31.92% $ -0.221705 $ 0.697088 $ 0.697088 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Staked msUSD zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Staked msUSD osiągnął maksimum na poziomie $0.697088 i minimum na poziomie $0.697088 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SMSUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Staked msUSD o -31.92% , co odpowiada około $-0.221705 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SMSUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Staked msUSD (SMSUSD)? Moduł predykcji ceny Staked msUSD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SMSUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Staked msUSD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SMSUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Staked msUSD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SMSUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SMSUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Staked msUSD.

Dlaczego prognoaza ceny SMSUSD jest ważna?

Prognozy cen SMSUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SMSUSD? Według Twoich prognoz SMSUSD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SMSUSD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Staked msUSD (SMSUSD), przewidywana cena SMSUSD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SMSUSD w 2026 roku? Cena 1 Staked msUSD (SMSUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SMSUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SMSUSD w 2027 roku? Staked msUSD (SMSUSD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SMSUSD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SMSUSD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked msUSD (SMSUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SMSUSD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked msUSD (SMSUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SMSUSD w 2030 roku? Cena 1 Staked msUSD (SMSUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SMSUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SMSUSD na 2040 rok? Staked msUSD (SMSUSD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SMSUSD do 2040 roku.