Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Sprawdź prognozy cen ROOKIE CARD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ROOKIE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ROOKIE CARD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ROOKIE CARD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ROOKIE CARD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ROOKIE CARD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROOKIE na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ROOKIE na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROOKIE w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ROOKIE w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ROOKIE CARD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ROOKIE CARD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ROOKIE CARD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na dziś Przewidywana cena dla ROOKIE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ROOKIE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ROOKIE CARD (ROOKIE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ROOKIE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ROOKIE CARD (ROOKIE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ROOKIE wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ROOKIE CARD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Podaż w obiegu 999.93M 999.93M 999.93M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ROOKIE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ROOKIE ma podaż w obiegu wynoszącą 999.93M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 14.69K. Zobacz na żywo cenę ROOKIE

Historyczna cena ROOKIE CARD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ROOKIE CARD, cena ROOKIE CARD wynosi 0USD. Podaż w obiegu ROOKIE CARD (ROOKIE) wynosi 999.93M ROOKIE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $14,689.81 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.36% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -28.20% $ 0 $ 0.000045 $ 0.000014

30 Dni -68.96% $ 0 $ 0.000045 $ 0.000014 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ROOKIE CARD zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.36% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ROOKIE CARD osiągnął maksimum na poziomie $0.000045 i minimum na poziomie $0.000014 . Zanotowano zmianę ceny o -28.20% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ROOKIE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ROOKIE CARD o -68.96% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ROOKIE.

Jak działa moduł przewidywania ceny ROOKIE CARD (ROOKIE)? Moduł predykcji ceny ROOKIE CARD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ROOKIE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ROOKIE CARD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ROOKIE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ROOKIE CARD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ROOKIE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ROOKIE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ROOKIE CARD.

Dlaczego prognoaza ceny ROOKIE jest ważna?

Prognozy cen ROOKIE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ROOKIE? Według Twoich prognoz ROOKIE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ROOKIE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ROOKIE CARD (ROOKIE), przewidywana cena ROOKIE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ROOKIE w 2026 roku? Cena 1 ROOKIE CARD (ROOKIE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ROOKIE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ROOKIE w 2027 roku? ROOKIE CARD (ROOKIE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ROOKIE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ROOKIE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ROOKIE CARD (ROOKIE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ROOKIE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ROOKIE CARD (ROOKIE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ROOKIE w 2030 roku? Cena 1 ROOKIE CARD (ROOKIE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ROOKIE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ROOKIE na 2040 rok? ROOKIE CARD (ROOKIE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ROOKIE do 2040 roku.