Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Ripe DAO Governance Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RIPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Ripe DAO Governance Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Ripe DAO Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.54. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Ripe DAO Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.6170. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RIPE na 2027 rok wyniesie $ 1.6978 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RIPE na 2028 rok wyniesie $ 1.7827 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RIPE w 2029 roku wyniesie $ 1.8718 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RIPE w 2030 roku wyniesie $ 1.9654 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Ripe DAO Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.2015. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Ripe DAO Governance Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 5.2149. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.54 0.00%

2026 $ 1.6170 5.00%

2027 $ 1.6978 10.25%

2028 $ 1.7827 15.76%

2029 $ 1.8718 21.55%

2030 $ 1.9654 27.63%

2031 $ 2.0637 34.01%

2032 $ 2.1669 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 2.2752 47.75%

2034 $ 2.3890 55.13%

2035 $ 2.5084 62.89%

2036 $ 2.6339 71.03%

2037 $ 2.7656 79.59%

2038 $ 2.9038 88.56%

2039 $ 3.0490 97.99%

2040 $ 3.2015 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Ripe DAO Governance Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.54 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.5402 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.5414 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.5463 0.41% Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na dziś Przewidywana cena dla RIPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.54 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RIPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.5402 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Ripe DAO Governance Token (RIPE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RIPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.5414 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Ripe DAO Governance Token (RIPE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RIPE wynosi $1.5463 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Ripe DAO Governance Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Podaż w obiegu 1.19M 1.19M 1.19M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RIPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RIPE ma podaż w obiegu wynoszącą 1.19M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.84M. Zobacz na żywo cenę RIPE

Historyczna cena Ripe DAO Governance Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Ripe DAO Governance Token, cena Ripe DAO Governance Token wynosi 1.54USD. Podaż w obiegu Ripe DAO Governance Token (RIPE) wynosi 1.19M RIPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,839,728 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.56% $ 0.008573 $ 1.6 $ 1.53

7 D -18.68% $ -0.287763 $ 4.5649 $ 1.4941

30 Dni -65.50% $ -1.0088 $ 4.5649 $ 1.4941 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Ripe DAO Governance Token zanotował zmianę ceny o $0.008573 , co stanowi 0.56% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Ripe DAO Governance Token osiągnął maksimum na poziomie $4.5649 i minimum na poziomie $1.4941 . Zanotowano zmianę ceny o -18.68% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RIPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Ripe DAO Governance Token o -65.50% , co odpowiada około $-1.0088 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RIPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE)? Moduł predykcji ceny Ripe DAO Governance Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RIPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Ripe DAO Governance Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RIPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Ripe DAO Governance Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RIPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RIPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Ripe DAO Governance Token.

Dlaczego prognoaza ceny RIPE jest ważna?

Prognozy cen RIPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RIPE? Według Twoich prognoz RIPE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RIPE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE), przewidywana cena RIPE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RIPE w 2026 roku? Cena 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RIPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RIPE w 2027 roku? Ripe DAO Governance Token (RIPE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RIPE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RIPE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ripe DAO Governance Token (RIPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RIPE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ripe DAO Governance Token (RIPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RIPE w 2030 roku? Cena 1 Ripe DAO Governance Token (RIPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RIPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RIPE na 2040 rok? Ripe DAO Governance Token (RIPE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RIPE do 2040 roku.