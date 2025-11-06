Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) (USD)

Sprawdź prognozy cen RETRO KIDS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RETRO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę RETRO KIDS % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny RETRO KIDS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy RETRO KIDS może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000006. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy RETRO KIDS może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000006. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETRO na 2027 rok wyniesie $ 0.000007 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETRO na 2028 rok wyniesie $ 0.000007 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETRO w 2029 roku wyniesie $ 0.000007 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETRO w 2030 roku wyniesie $ 0.000008 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena RETRO KIDS może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000013. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena RETRO KIDS może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000021. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000006 0.00%

2026 $ 0.000006 5.00%

2027 $ 0.000007 10.25%

2028 $ 0.000007 15.76%

2029 $ 0.000007 21.55%

2030 $ 0.000008 27.63%

2031 $ 0.000008 34.01%

2032 $ 0.000009 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000009 47.75%

2034 $ 0.000009 55.13%

2035 $ 0.000010 62.89%

2036 $ 0.000010 71.03%

2037 $ 0.000011 79.59%

2038 $ 0.000012 88.56%

2039 $ 0.000012 97.99%

2040 $ 0.000013 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny RETRO KIDS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000006 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000006 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000006 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000006 0.41% Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na dziś Przewidywana cena dla RETRO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000006 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny RETRO KIDS (RETRO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RETRO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000006 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa RETRO KIDS (RETRO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RETRO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000006 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa RETRO KIDS (RETRO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RETRO wynosi $0.000006 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen RETRO KIDS Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K Podaż w obiegu 999.85M 999.85M 999.85M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RETRO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RETRO ma podaż w obiegu wynoszącą 999.85M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.43K. Zobacz na żywo cenę RETRO

Historyczna cena RETRO KIDS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami RETRO KIDS, cena RETRO KIDS wynosi 0.000006USD. Podaż w obiegu RETRO KIDS (RETRO) wynosi 999.85M RETRO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,428.94 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.32% $ 0 $ 0.000006 $ 0.000006

7 D -15.47% $ -0.000000 $ 0.000015 $ 0.000006

30 Dni -58.73% $ -0.000003 $ 0.000015 $ 0.000006 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin RETRO KIDS zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.32% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs RETRO KIDS osiągnął maksimum na poziomie $0.000015 i minimum na poziomie $0.000006 . Zanotowano zmianę ceny o -15.47% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RETRO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana RETRO KIDS o -58.73% , co odpowiada około $-0.000003 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RETRO.

Jak działa moduł przewidywania ceny RETRO KIDS (RETRO)? Moduł predykcji ceny RETRO KIDS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RETRO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania RETRO KIDS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RETRO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę RETRO KIDS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RETRO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RETRO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał RETRO KIDS.

Dlaczego prognoaza ceny RETRO jest ważna?

Prognozy cen RETRO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RETRO? Według Twoich prognoz RETRO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RETRO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny RETRO KIDS (RETRO), przewidywana cena RETRO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RETRO w 2026 roku? Cena 1 RETRO KIDS (RETRO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETRO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RETRO w 2027 roku? RETRO KIDS (RETRO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETRO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETRO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, RETRO KIDS (RETRO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETRO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, RETRO KIDS (RETRO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RETRO w 2030 roku? Cena 1 RETRO KIDS (RETRO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETRO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RETRO na 2040 rok? RETRO KIDS (RETRO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETRO do 2040 roku.