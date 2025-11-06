Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) (USD)

Sprawdź prognozy cen PoPi 4i na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość POPI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup POPI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PoPi 4i % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PoPi 4i na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PoPi 4i może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PoPi 4i może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POPI na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POPI na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POPI w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POPI w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PoPi 4i może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PoPi 4i może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na dziś Przewidywana cena dla POPI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PoPi 4i (POPI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny POPI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PoPi 4i (POPI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla POPI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PoPi 4i (POPI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena POPI wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PoPi 4i Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Podaż w obiegu 819.64M 819.64M 819.64M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena POPI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto POPI ma podaż w obiegu wynoszącą 819.64M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.85K. Zobacz na żywo cenę POPI

Historyczna cena PoPi 4i Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PoPi 4i, cena PoPi 4i wynosi 0USD. Podaż w obiegu PoPi 4i (POPI) wynosi 819.64M POPI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,852.46 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -3.56% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -27.91% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000010

30 Dni -43.58% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000010 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PoPi 4i zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -3.56% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PoPi 4i osiągnął maksimum na poziomie $0.000016 i minimum na poziomie $0.000010 . Zanotowano zmianę ceny o -27.91% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał POPI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PoPi 4i o -43.58% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny POPI.

Jak działa moduł przewidywania ceny PoPi 4i (POPI)? Moduł predykcji ceny PoPi 4i to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu POPI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PoPi 4i na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów POPI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PoPi 4i. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość POPI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę POPI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PoPi 4i.

Dlaczego prognoaza ceny POPI jest ważna?

Prognozy cen POPI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w POPI? Według Twoich prognoz POPI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny POPI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PoPi 4i (POPI), przewidywana cena POPI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 POPI w 2026 roku? Cena 1 PoPi 4i (POPI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz POPI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena POPI w 2027 roku? PoPi 4i (POPI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 POPI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa POPI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PoPi 4i (POPI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa POPI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PoPi 4i (POPI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 POPI w 2030 roku? Cena 1 PoPi 4i (POPI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz POPI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny POPI na 2040 rok? PoPi 4i (POPI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 POPI do 2040 roku.