Prognoza ceny Poolz Finance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Poolz Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.209296. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Poolz Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.219760. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POOLX na 2027 rok wyniesie $ 0.230748 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POOLX na 2028 rok wyniesie $ 0.242286 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POOLX w 2029 roku wyniesie $ 0.254400 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POOLX w 2030 roku wyniesie $ 0.267120 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Poolz Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.435111. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Poolz Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.708750.

2026 $ 0.219760 5.00%

2027 $ 0.230748 10.25%

2028 $ 0.242286 15.76%

2029 $ 0.254400 21.55%

2030 $ 0.267120 27.63%

2031 $ 0.280476 34.01%

2032 $ 0.294500 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.309225 47.75%

2034 $ 0.324686 55.13%

2035 $ 0.340921 62.89%

2036 $ 0.357967 71.03%

2037 $ 0.375865 79.59%

2038 $ 0.394658 88.56%

2039 $ 0.414391 97.99%

2040 $ 0.435111 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Poolz Finance na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.209296 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.209324 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.209496 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.210156 0.41% Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na dziś Przewidywana cena dla POOLX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.209296 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Poolz Finance (POOLX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny POOLX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.209324 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Poolz Finance (POOLX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla POOLX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.209496 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Poolz Finance (POOLX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena POOLX wynosi $0.210156 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Poolz Finance Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Podaż w obiegu 5.23M 5.23M 5.23M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena POOLX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto POOLX ma podaż w obiegu wynoszącą 5.23M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.10M. Zobacz na żywo cenę POOLX

Historyczna cena Poolz Finance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Poolz Finance, cena Poolz Finance wynosi 0.209296USD. Podaż w obiegu Poolz Finance (POOLX) wynosi 5.23M POOLX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,095,589 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.40% $ 0.000835 $ 0.215118 $ 0.20715

7 D -8.94% $ -0.018720 $ 0.255793 $ 0.208322

30 Dni -17.68% $ -0.037006 $ 0.255793 $ 0.208322 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Poolz Finance zanotował zmianę ceny o $0.000835 , co stanowi 0.40% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Poolz Finance osiągnął maksimum na poziomie $0.255793 i minimum na poziomie $0.208322 . Zanotowano zmianę ceny o -8.94% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał POOLX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Poolz Finance o -17.68% , co odpowiada około $-0.037006 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny POOLX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Poolz Finance (POOLX)? Moduł predykcji ceny Poolz Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu POOLX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Poolz Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów POOLX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Poolz Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość POOLX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę POOLX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Poolz Finance.

Dlaczego prognoaza ceny POOLX jest ważna?

Prognozy cen POOLX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

