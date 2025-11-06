Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

Sprawdź prognozy cen POL Staked WBERA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SWBERA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SWBERA

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę POL Staked WBERA % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny POL Staked WBERA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy POL Staked WBERA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.81. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy POL Staked WBERA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.9005. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SWBERA na 2027 rok wyniesie $ 1.9955 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SWBERA na 2028 rok wyniesie $ 2.0953 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SWBERA w 2029 roku wyniesie $ 2.2000 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SWBERA w 2030 roku wyniesie $ 2.3100 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena POL Staked WBERA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.7628. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena POL Staked WBERA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 6.1293. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.81 0.00%

2026 $ 1.9005 5.00%

2027 $ 1.9955 10.25%

2028 $ 2.0953 15.76%

2029 $ 2.2000 21.55%

2030 $ 2.3100 27.63%

2031 $ 2.4255 34.01%

2032 $ 2.5468 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 2.6741 47.75%

2034 $ 2.8079 55.13%

2035 $ 2.9482 62.89%

2036 $ 3.0957 71.03%

2037 $ 3.2504 79.59%

2038 $ 3.4130 88.56%

2039 $ 3.5836 97.99%

2040 $ 3.7628 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny POL Staked WBERA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.81 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.8102 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.8117 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.8174 0.41% Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na dziś Przewidywana cena dla SWBERA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.81 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny POL Staked WBERA (SWBERA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SWBERA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.8102 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa POL Staked WBERA (SWBERA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SWBERA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.8117 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa POL Staked WBERA (SWBERA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SWBERA wynosi $1.8174 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen POL Staked WBERA Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 29.32M$ 29.32M $ 29.32M Podaż w obiegu 16.24M 16.24M 16.24M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SWBERA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SWBERA ma podaż w obiegu wynoszącą 16.24M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 29.32M. Zobacz na żywo cenę SWBERA

Historyczna cena POL Staked WBERA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami POL Staked WBERA, cena POL Staked WBERA wynosi 1.81USD. Podaż w obiegu POL Staked WBERA (SWBERA) wynosi 16.24M SWBERA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $29,323,285 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.76% $ -0.051401 $ 1.92 $ 1.77

7 D -20.37% $ -0.368824 $ 3.3025 $ 1.8042

30 Dni -45.05% $ -0.815431 $ 3.3025 $ 1.8042 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin POL Staked WBERA zanotował zmianę ceny o $-0.051401 , co stanowi -2.76% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs POL Staked WBERA osiągnął maksimum na poziomie $3.3025 i minimum na poziomie $1.8042 . Zanotowano zmianę ceny o -20.37% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SWBERA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana POL Staked WBERA o -45.05% , co odpowiada około $-0.815431 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SWBERA.

Jak działa moduł przewidywania ceny POL Staked WBERA (SWBERA)? Moduł predykcji ceny POL Staked WBERA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SWBERA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania POL Staked WBERA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SWBERA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę POL Staked WBERA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SWBERA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SWBERA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał POL Staked WBERA.

Dlaczego prognoaza ceny SWBERA jest ważna?

Prognozy cen SWBERA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SWBERA? Według Twoich prognoz SWBERA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SWBERA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny POL Staked WBERA (SWBERA), przewidywana cena SWBERA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SWBERA w 2026 roku? Cena 1 POL Staked WBERA (SWBERA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SWBERA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SWBERA w 2027 roku? POL Staked WBERA (SWBERA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SWBERA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SWBERA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, POL Staked WBERA (SWBERA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SWBERA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, POL Staked WBERA (SWBERA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SWBERA w 2030 roku? Cena 1 POL Staked WBERA (SWBERA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SWBERA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SWBERA na 2040 rok? POL Staked WBERA (SWBERA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SWBERA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz