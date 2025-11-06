Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) (USD)

Sprawdź prognozy cen PLYR L1 na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PLYR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PLYR L1 % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PLYR L1 na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PLYR L1 może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003220. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PLYR L1 może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003381. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLYR na 2027 rok wyniesie $ 0.003550 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PLYR na 2028 rok wyniesie $ 0.003727 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLYR w 2029 roku wyniesie $ 0.003914 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PLYR w 2030 roku wyniesie $ 0.004110 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PLYR L1 może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006694. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PLYR L1 może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010905. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003220 0.00%

2040 $ 0.006694 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PLYR L1 na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003220 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003220 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003223 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003233 0.41% Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na dziś Przewidywana cena dla PLYR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003220 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PLYR L1 (PLYR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PLYR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003220 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PLYR L1 (PLYR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PLYR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003223 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PLYR L1 (PLYR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PLYR wynosi $0.003233 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PLYR L1 Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 393.57K$ 393.57K $ 393.57K Podaż w obiegu 122.21M 122.21M 122.21M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PLYR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PLYR ma podaż w obiegu wynoszącą 122.21M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 393.57K. Zobacz na żywo cenę PLYR

Historyczna cena PLYR L1 Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PLYR L1, cena PLYR L1 wynosi 0.003220USD. Podaż w obiegu PLYR L1 (PLYR) wynosi 122.21M PLYR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $393,571 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -3.93% $ -0.000132 $ 0.003413 $ 0.003220

7 D -6.61% $ -0.000213 $ 0.004322 $ 0.000527

30 Dni -30.75% $ -0.000990 $ 0.004322 $ 0.000527 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PLYR L1 zanotował zmianę ceny o $-0.000132 , co stanowi -3.93% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PLYR L1 osiągnął maksimum na poziomie $0.004322 i minimum na poziomie $0.000527 . Zanotowano zmianę ceny o -6.61% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PLYR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PLYR L1 o -30.75% , co odpowiada około $-0.000990 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PLYR.

Jak działa moduł przewidywania ceny PLYR L1 (PLYR)? Moduł predykcji ceny PLYR L1 to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PLYR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PLYR L1 na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PLYR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PLYR L1. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PLYR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PLYR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PLYR L1.

Dlaczego prognoaza ceny PLYR jest ważna?

Prognozy cen PLYR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PLYR? Według Twoich prognoz PLYR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PLYR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PLYR L1 (PLYR), przewidywana cena PLYR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PLYR w 2026 roku? Cena 1 PLYR L1 (PLYR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PLYR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PLYR w 2027 roku? PLYR L1 (PLYR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLYR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLYR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PLYR L1 (PLYR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PLYR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PLYR L1 (PLYR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PLYR w 2030 roku? Cena 1 PLYR L1 (PLYR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PLYR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PLYR na 2040 rok? PLYR L1 (PLYR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PLYR do 2040 roku.