Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Plume Staked ETH % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. Prognoza ceny Plume Staked ETH na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Plume Staked ETH może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3,292.66. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Plume Staked ETH może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3,457.293. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PETH na 2027 rok wyniesie $ 3,630.1576 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PETH na 2028 rok wyniesie $ 3,811.6655 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PETH w 2029 roku wyniesie $ 4,002.2488 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PETH w 2030 roku wyniesie $ 4,202.3612 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Plume Staked ETH może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 6,845.2036. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Plume Staked ETH może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 11,150.1154.

2026 $ 3,457.293 5.00%

2027 $ 3,630.1576 10.25%

2028 $ 3,811.6655 15.76%

2029 $ 4,002.2488 21.55%

2030 $ 4,202.3612 27.63%

2031 $ 4,412.4793 34.01%

2032 $ 4,633.1032 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 4,864.7584 47.75%

2034 $ 5,107.9963 55.13%

2035 $ 5,363.3961 62.89%

2036 $ 5,631.5659 71.03%

2037 $ 5,913.1442 79.59%

2038 $ 6,208.8015 88.56%

2039 $ 6,519.2415 97.99%

2040 $ 6,845.2036 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Plume Staked ETH na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 3,292.66 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 3,293.1110 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 3,295.8173 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 3,306.1914 0.41% Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na dziś Przewidywana cena dla PETH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3,292.66 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Plume Staked ETH (PETH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PETH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3,293.1110 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Plume Staked ETH (PETH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PETH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3,295.8173 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Plume Staked ETH (PETH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PETH wynosi $3,306.1914 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Plume Staked ETH Najnowsza cena PETH to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PETH ma podaż w obiegu wynoszącą 46.31 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 152.42K.

Historyczna cena Plume Staked ETH Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Plume Staked ETH, cena Plume Staked ETH wynosi 3,292.66USD. Podaż w obiegu Plume Staked ETH (PETH) wynosi 46.31 PETH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $152,421 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.44% $ 14.44 $ 3,400.41 $ 3,263.17

7 D -13.19% $ -434.3104 $ 4,652.5844 $ 3,072.0647

30 Dni -29.31% $ -965.2037 $ 4,652.5844 $ 3,072.0647 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Plume Staked ETH zanotował zmianę ceny o $14.44 , co stanowi 0.44% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Plume Staked ETH osiągnął maksimum na poziomie $4,652.5844 i minimum na poziomie $3,072.0647 . Zanotowano zmianę ceny o -13.19% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PETH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Plume Staked ETH o -29.31% , co odpowiada około $-965.2037 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PETH.

Jak działa moduł przewidywania ceny Plume Staked ETH (PETH)? Moduł predykcji ceny Plume Staked ETH to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PETH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Plume Staked ETH na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PETH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Plume Staked ETH. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PETH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PETH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Plume Staked ETH.

Dlaczego prognoaza ceny PETH jest ważna?

Prognozy cen PETH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

