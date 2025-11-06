Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Paragon Tweaks na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PRGN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Paragon Tweaks % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Paragon Tweaks na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Paragon Tweaks może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Paragon Tweaks może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PRGN na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PRGN na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PRGN w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PRGN w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Paragon Tweaks może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Paragon Tweaks może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Paragon Tweaks na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na dziś Przewidywana cena dla PRGN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Paragon Tweaks (PRGN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PRGN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Paragon Tweaks (PRGN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PRGN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Paragon Tweaks (PRGN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PRGN wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Paragon Tweaks Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 375.55K$ 375.55K $ 375.55K Podaż w obiegu 967.01M 967.01M 967.01M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PRGN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto PRGN ma podaż w obiegu wynoszącą 967.01M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 375.55K. Zobacz na żywo cenę PRGN

Historyczna cena Paragon Tweaks Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Paragon Tweaks, cena Paragon Tweaks wynosi 0USD. Podaż w obiegu Paragon Tweaks (PRGN) wynosi 967.01M PRGN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $375,553 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 9.50% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -29.31% $ 0 $ 0.000729 $ 0.000327

30 Dni -42.31% $ 0 $ 0.000729 $ 0.000327 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Paragon Tweaks zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 9.50% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Paragon Tweaks osiągnął maksimum na poziomie $0.000729 i minimum na poziomie $0.000327 . Zanotowano zmianę ceny o -29.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PRGN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Paragon Tweaks o -42.31% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PRGN.

Jak działa moduł przewidywania ceny Paragon Tweaks (PRGN)? Moduł predykcji ceny Paragon Tweaks to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PRGN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Paragon Tweaks na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PRGN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Paragon Tweaks. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PRGN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PRGN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Paragon Tweaks.

Dlaczego prognoaza ceny PRGN jest ważna?

Prognozy cen PRGN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PRGN? Według Twoich prognoz PRGN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PRGN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Paragon Tweaks (PRGN), przewidywana cena PRGN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PRGN w 2026 roku? Cena 1 Paragon Tweaks (PRGN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PRGN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PRGN w 2027 roku? Paragon Tweaks (PRGN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PRGN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PRGN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Paragon Tweaks (PRGN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PRGN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Paragon Tweaks (PRGN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PRGN w 2030 roku? Cena 1 Paragon Tweaks (PRGN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz PRGN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PRGN na 2040 rok? Paragon Tweaks (PRGN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PRGN do 2040 roku.