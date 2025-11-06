Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Onchain Yield Coin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ONYC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Onchain Yield Coin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Onchain Yield Coin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Onchain Yield Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.044. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Onchain Yield Coin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0962. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONYC na 2027 rok wyniesie $ 1.1510 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONYC na 2028 rok wyniesie $ 1.2085 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONYC w 2029 roku wyniesie $ 1.2689 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONYC w 2030 roku wyniesie $ 1.3324 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Onchain Yield Coin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1704. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Onchain Yield Coin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5353. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.044 0.00%

2026 $ 1.0962 5.00%

2027 $ 1.1510 10.25%

2028 $ 1.2085 15.76%

2029 $ 1.2689 21.55%

2030 $ 1.3324 27.63%

2031 $ 1.3990 34.01%

2032 $ 1.4690 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5424 47.75%

2034 $ 1.6195 55.13%

2035 $ 1.7005 62.89%

2036 $ 1.7855 71.03%

2037 $ 1.8748 79.59%

2038 $ 1.9686 88.56%

2039 $ 2.0670 97.99%

2040 $ 2.1704 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Onchain Yield Coin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.044 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0441 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0450 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0482 0.41% Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na dziś Przewidywana cena dla ONYC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.044 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Onchain Yield Coin (ONYC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ONYC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0441 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Onchain Yield Coin (ONYC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ONYC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0450 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Onchain Yield Coin (ONYC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ONYC wynosi $1.0482 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Onchain Yield Coin Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 104.41M$ 104.41M $ 104.41M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ONYC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ONYC ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 104.41M. Zobacz na żywo cenę ONYC

Historyczna cena Onchain Yield Coin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Onchain Yield Coin, cena Onchain Yield Coin wynosi 1.044USD. Podaż w obiegu Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi 100.00M ONYC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $104,406,193 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.000264 $ 1.045 $ 1.042

7 D 0.22% $ 0.002266 $ 1.0452 $ 1.0352

30 Dni 0.89% $ 0.009244 $ 1.0452 $ 1.0352 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Onchain Yield Coin zanotował zmianę ceny o $0.000264 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Onchain Yield Coin osiągnął maksimum na poziomie $1.0452 i minimum na poziomie $1.0352 . Zanotowano zmianę ceny o 0.22% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ONYC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Onchain Yield Coin o 0.89% , co odpowiada około $0.009244 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ONYC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Onchain Yield Coin (ONYC)? Moduł predykcji ceny Onchain Yield Coin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ONYC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Onchain Yield Coin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ONYC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Onchain Yield Coin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ONYC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ONYC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Onchain Yield Coin.

Dlaczego prognoaza ceny ONYC jest ważna?

Prognozy cen ONYC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ONYC? Według Twoich prognoz ONYC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ONYC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Onchain Yield Coin (ONYC), przewidywana cena ONYC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ONYC w 2026 roku? Cena 1 Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ONYC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ONYC w 2027 roku? Onchain Yield Coin (ONYC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ONYC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ONYC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Onchain Yield Coin (ONYC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ONYC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Onchain Yield Coin (ONYC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ONYC w 2030 roku? Cena 1 Onchain Yield Coin (ONYC) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ONYC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ONYC na 2040 rok? Onchain Yield Coin (ONYC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ONYC do 2040 roku.