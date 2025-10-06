Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Nummus Aeternitas na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NUMMUS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Nummus Aeternitas
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:58:34 (UTC+8)

Prognoza ceny Nummus Aeternitas na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011098.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011653.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMMUS na 2027 rok wyniesie $ 0.012236 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMMUS na 2028 rok wyniesie $ 0.012848 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMMUS w 2029 roku wyniesie $ 0.013490 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMMUS w 2030 roku wyniesie $ 0.014165 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023073.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037584.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.011098
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011653
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012236
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012848
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013490
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014165
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014873
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015617
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.016398
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017218
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018078
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018982
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019932
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020928
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021975
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023073
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Nummus Aeternitas na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • October 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.011098
    0.00%
  • October 7, 2025(Jutro)
    $ 0.011100
    0.01%
  • October 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.011109
    0.10%
  • November 5, 2025(30 Dni)
    $ 0.011144
    0.41%
Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na dziś

Przewidywana cena dla NUMMUS w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.011098. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na jutro

Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NUMMUS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011100. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Nummus Aeternitas (NUMMUS) na ten tydzień

Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NUMMUS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011109. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NUMMUS wynosi $0.011144. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Nummus Aeternitas

--

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

100.00M
100.00M 100.00M

Najnowsza cena NUMMUS to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto NUMMUS ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.11M.

Historyczna cena Nummus Aeternitas

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Nummus Aeternitas, cena Nummus Aeternitas wynosi 0.011098USD. Podaż w obiegu Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi 100.00M NUMMUS, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,109,964.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -2.84%
    $ -0.000325
    $ 0.011556
    $ 0.011040
  • 7 D
    -15.26%
    $ -0.001694
    $ 0.013419
    $ 0.009747
  • 30 Dni
    -17.08%
    $ -0.001895
    $ 0.013419
    $ 0.009747
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Nummus Aeternitas zanotował zmianę ceny o $-0.000325, co stanowi -2.84% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Nummus Aeternitas osiągnął maksimum na poziomie $0.013419 i minimum na poziomie $0.009747. Zanotowano zmianę ceny o -15.26%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał NUMMUS do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Nummus Aeternitas o -17.08%, co odpowiada około $-0.001895 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NUMMUS.

Jak działa moduł przewidywania ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS)?

Moduł predykcji ceny Nummus Aeternitas to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NUMMUS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Nummus Aeternitas na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NUMMUS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Nummus Aeternitas. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NUMMUS.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NUMMUS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Nummus Aeternitas.

Dlaczego prognoaza ceny NUMMUS jest ważna?

Prognozy cen NUMMUS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w NUMMUS?
Według Twoich prognoz NUMMUS osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny NUMMUS na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS), przewidywana cena NUMMUS osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 NUMMUS w 2026 roku?
Cena 1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz NUMMUS wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena NUMMUS w 2027 roku?
Nummus Aeternitas (NUMMUS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NUMMUS do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa NUMMUS w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nummus Aeternitas (NUMMUS) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa NUMMUS w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nummus Aeternitas (NUMMUS) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 NUMMUS w 2030 roku?
Cena 1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz NUMMUS wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny NUMMUS na 2040 rok?
Nummus Aeternitas (NUMMUS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NUMMUS do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.