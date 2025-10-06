Więcej informacji o NUMMUS
Informacje o cenie NUMMUS
Tokenomika NUMMUS
Prognoza cen NUMMUS
Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)
Sprawdź prognozy cen Nummus Aeternitas na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NUMMUS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny Nummus Aeternitas na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011098.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011653.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMMUS na 2027 rok wyniesie $ 0.012236 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMMUS na 2028 rok wyniesie $ 0.012848 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMMUS w 2029 roku wyniesie $ 0.013490 przy stopie wzrostu 21.55%.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMMUS w 2030 roku wyniesie $ 0.014165 przy stopie wzrostu 27.63%.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023073.Prognoza ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena Nummus Aeternitas może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037584.
- 2025$ 0.0110980.00%
- 2026$ 0.0116535.00%
- 2027$ 0.01223610.25%
- 2028$ 0.01284815.76%
- 2029$ 0.01349021.55%
- 2030$ 0.01416527.63%
- 2031$ 0.01487334.01%
- 2032$ 0.01561740.71%
- 2033$ 0.01639847.75%
- 2034$ 0.01721855.13%
- 2035$ 0.01807862.89%
- 2036$ 0.01898271.03%
- 2037$ 0.01993279.59%
- 2038$ 0.02092888.56%
- 2039$ 0.02197597.99%
- 2040$ 0.023073107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Nummus Aeternitas na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
- October 6, 2025(Dzisiaj)$ 0.0110980.00%
- October 7, 2025(Jutro)$ 0.0111000.01%
- October 13, 2025(Ten tydzień)$ 0.0111090.10%
- November 5, 2025(30 Dni)$ 0.0111440.41%
Przewidywana cena dla NUMMUS w dniu
Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NUMMUS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NUMMUS, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NUMMUS wynosi
Bieżące statystyki cen Nummus Aeternitas
Historyczna cena Nummus Aeternitas
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Nummus Aeternitas, cena Nummus Aeternitas wynosi 0.011098USD. Podaż w obiegu Nummus Aeternitas (NUMMUS) wynosi
- 24 h-2.84%$ -0.000325$ 0.011556$ 0.011040
- 7 D-15.26%$ -0.001694$ 0.013419$ 0.009747
- 30 Dni-17.08%$ -0.001895$ 0.013419$ 0.009747
W ciągu ostatnich 24 godzin Nummus Aeternitas zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs Nummus Aeternitas osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Nummus Aeternitas o
Jak działa moduł przewidywania ceny Nummus Aeternitas (NUMMUS)?
Moduł predykcji ceny Nummus Aeternitas to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NUMMUS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Nummus Aeternitas na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NUMMUS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Nummus Aeternitas. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NUMMUS.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NUMMUS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Nummus Aeternitas.
Dlaczego prognoaza ceny NUMMUS jest ważna?
Prognozy cen NUMMUS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
