Prognoza ceny NOI Token (NOI) (USD)

Sprawdź prognozy cen NOI Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NOI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup NOI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę NOI Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny NOI Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NOI Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NOI Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NOI na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NOI na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NOI w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NOI w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NOI Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NOI Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NOI Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny NOI Token (NOI) na dziś Przewidywana cena dla NOI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NOI Token (NOI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NOI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NOI Token (NOI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NOI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NOI Token (NOI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NOI wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NOI Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Podaż w obiegu 380.12M 380.12M 380.12M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NOI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto NOI ma podaż w obiegu wynoszącą 380.12M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 16.54K. Zobacz na żywo cenę NOI

Historyczna cena NOI Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NOI Token, cena NOI Token wynosi 0USD. Podaż w obiegu NOI Token (NOI) wynosi 380.12M NOI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $16,535.91 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 Dni 0.00% $ 0 $ -- $ -- 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NOI Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NOI Token osiągnął maksimum na poziomie $-- i minimum na poziomie $-- . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NOI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NOI Token o 0.00% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NOI.

Jak działa moduł przewidywania ceny NOI Token (NOI)? Moduł predykcji ceny NOI Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NOI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NOI Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NOI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NOI Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NOI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NOI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NOI Token.

Dlaczego prognoaza ceny NOI jest ważna?

Prognozy cen NOI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NOI? Według Twoich prognoz NOI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NOI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny NOI Token (NOI), przewidywana cena NOI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NOI w 2026 roku? Cena 1 NOI Token (NOI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NOI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NOI w 2027 roku? NOI Token (NOI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NOI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NOI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NOI Token (NOI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NOI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NOI Token (NOI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NOI w 2030 roku? Cena 1 NOI Token (NOI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NOI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NOI na 2040 rok? NOI Token (NOI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NOI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz