Prognoza ceny Metavault Trade na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Metavault Trade może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.041001. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Metavault Trade może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.043051. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MVX na 2027 rok wyniesie $ 0.045204 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MVX na 2028 rok wyniesie $ 0.047464 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MVX w 2029 roku wyniesie $ 0.049837 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MVX w 2030 roku wyniesie $ 0.052329 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Metavault Trade może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.085239. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Metavault Trade może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.138846.

2026 $ 0.043051 5.00%

2027 $ 0.045204 10.25%

2028 $ 0.047464 15.76%

2029 $ 0.049837 21.55%

2030 $ 0.052329 27.63%

2031 $ 0.054946 34.01%

2032 $ 0.057693 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.060578 47.75%

2034 $ 0.063607 55.13%

2035 $ 0.066787 62.89%

2036 $ 0.070126 71.03%

2037 $ 0.073633 79.59%

2038 $ 0.077314 88.56%

2039 $ 0.081180 97.99%

2040 $ 0.085239 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Metavault Trade na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.041001 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.041007 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.041041 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.041170 0.41% Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na dziś Przewidywana cena dla MVX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.041001 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Metavault Trade (MVX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MVX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.041007 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Metavault Trade (MVX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MVX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.041041 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Metavault Trade (MVX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MVX wynosi $0.041170 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Metavault Trade Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 103.49K$ 103.49K $ 103.49K Podaż w obiegu 2.51M 2.51M 2.51M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MVX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MVX ma podaż w obiegu wynoszącą 2.51M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 103.49K. Zobacz na żywo cenę MVX

Historyczna cena Metavault Trade Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Metavault Trade, cena Metavault Trade wynosi 0.041001USD. Podaż w obiegu Metavault Trade (MVX) wynosi 2.51M MVX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $103,485 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.61% $ 0.000246 $ 0.042429 $ 0.030180

7 D -15.08% $ -0.006186 $ 0.057236 $ 0.030180

30 Dni -26.69% $ -0.010945 $ 0.057236 $ 0.030180 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Metavault Trade zanotował zmianę ceny o $0.000246 , co stanowi 0.61% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Metavault Trade osiągnął maksimum na poziomie $0.057236 i minimum na poziomie $0.030180 . Zanotowano zmianę ceny o -15.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MVX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Metavault Trade o -26.69% , co odpowiada około $-0.010945 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MVX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Metavault Trade (MVX)? Moduł predykcji ceny Metavault Trade to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MVX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Metavault Trade na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MVX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Metavault Trade. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MVX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MVX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Metavault Trade.

Dlaczego prognoaza ceny MVX jest ważna?

Prognozy cen MVX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MVX? Według Twoich prognoz MVX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MVX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Metavault Trade (MVX), przewidywana cena MVX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MVX w 2026 roku? Cena 1 Metavault Trade (MVX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MVX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MVX w 2027 roku? Metavault Trade (MVX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MVX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MVX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Metavault Trade (MVX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MVX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Metavault Trade (MVX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MVX w 2030 roku? Cena 1 Metavault Trade (MVX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MVX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MVX na 2040 rok? Metavault Trade (MVX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MVX do 2040 roku.