Prognoza ceny Memesis World na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Memesis World może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011333. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Memesis World może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011900. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEMS na 2027 rok wyniesie $ 0.012495 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEMS na 2028 rok wyniesie $ 0.013120 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEMS w 2029 roku wyniesie $ 0.013776 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEMS w 2030 roku wyniesie $ 0.014465 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Memesis World może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023562. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Memesis World może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038380.

November 7, 2025(Jutro) $ 0.011335 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.011344 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.011380 0.41% Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na dziś Przewidywana cena dla MEMS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.011333 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Memesis World (MEMS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MEMS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011335 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Memesis World (MEMS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MEMS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011344 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Memesis World (MEMS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MEMS wynosi $0.011380 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Memesis World Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Podaż w obiegu 530.00M 530.00M 530.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MEMS to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MEMS ma podaż w obiegu wynoszącą 530.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.89M. Zobacz na żywo cenę MEMS

Historyczna cena Memesis World Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Memesis World, cena Memesis World wynosi 0.011333USD. Podaż w obiegu Memesis World (MEMS) wynosi 530.00M MEMS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5,893,605 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 0.00% $ 0 $ 0.010591 $ 0.010591

30 Dni 4.87% $ 0.000551 $ 0.010591 $ 0.010591 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Memesis World zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Memesis World osiągnął maksimum na poziomie $0.010591 i minimum na poziomie $0.010591 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MEMS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Memesis World o 4.87% , co odpowiada około $0.000551 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MEMS.

Jak działa moduł przewidywania ceny Memesis World (MEMS)? Moduł predykcji ceny Memesis World to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MEMS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Memesis World na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MEMS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Memesis World. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MEMS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MEMS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Memesis World.

Dlaczego prognoaza ceny MEMS jest ważna?

Prognozy cen MEMS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

