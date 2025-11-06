Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Mastercard xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Mastercard xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Mastercard xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Mastercard xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 551.83. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Mastercard xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 579.4215. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAX na 2027 rok wyniesie $ 608.3925 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAX na 2028 rok wyniesie $ 638.8122 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAX w 2029 roku wyniesie $ 670.7528 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAX w 2030 roku wyniesie $ 704.2904 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Mastercard xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,147.2149. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Mastercard xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,868.6922. Rok Cena Wzrost 2025 $ 551.83 0.00%

2026 $ 579.4215 5.00%

2027 $ 608.3925 10.25%

2028 $ 638.8122 15.76%

2029 $ 670.7528 21.55%

2030 $ 704.2904 27.63%

2031 $ 739.5049 34.01%

2032 $ 776.4802 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 815.3042 47.75%

2034 $ 856.0694 55.13%

2035 $ 898.8729 62.89%

2036 $ 943.8165 71.03%

2037 $ 991.0073 79.59%

2038 $ 1,040.5577 88.56%

2039 $ 1,092.5856 97.99%

2040 $ 1,147.2149 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Mastercard xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 551.83 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 551.9055 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 552.3591 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 554.0977 0.41% Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na dziś Przewidywana cena dla MAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $551.83 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Mastercard xStock (MAX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $551.9055 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Mastercard xStock (MAX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $552.3591 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Mastercard xStock (MAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MAX wynosi $554.0977 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Mastercard xStock Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 162.60K$ 162.60K $ 162.60K Podaż w obiegu 294.76 294.76 294.76 Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MAX ma podaż w obiegu wynoszącą 294.76 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 162.60K. Zobacz na żywo cenę MAX

Historyczna cena Mastercard xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Mastercard xStock, cena Mastercard xStock wynosi 551.83USD. Podaż w obiegu Mastercard xStock (MAX) wynosi 294.76 MAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $162,604 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.229021 $ 559.06 $ 549.39

7 D -0.21% $ -1.2120 $ 580.5325 $ 540.5018

30 Dni -4.57% $ -25.2653 $ 580.5325 $ 540.5018 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Mastercard xStock zanotował zmianę ceny o $0.229021 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Mastercard xStock osiągnął maksimum na poziomie $580.5325 i minimum na poziomie $540.5018 . Zanotowano zmianę ceny o -0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Mastercard xStock o -4.57% , co odpowiada około $-25.2653 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Mastercard xStock (MAX)? Moduł predykcji ceny Mastercard xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Mastercard xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Mastercard xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Mastercard xStock.

Dlaczego prognoaza ceny MAX jest ważna?

Prognozy cen MAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MAX? Według Twoich prognoz MAX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MAX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Mastercard xStock (MAX), przewidywana cena MAX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MAX w 2026 roku? Cena 1 Mastercard xStock (MAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MAX w 2027 roku? Mastercard xStock (MAX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MAX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MAX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Mastercard xStock (MAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MAX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Mastercard xStock (MAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MAX w 2030 roku? Cena 1 Mastercard xStock (MAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MAX na 2040 rok? Mastercard xStock (MAX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MAX do 2040 roku.