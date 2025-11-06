Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / mascot of the trenches (RUG) /

Prognoza ceny mascot of the trenches (RUG) (USD)

Sprawdź prognozy cen mascot of the trenches na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RUG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Bieżące statystyki cen mascot of the trenches Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 236.35K$ 236.35K $ 236.35K Podaż w obiegu 999.11M 999.11M 999.11M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RUG to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RUG ma podaż w obiegu wynoszącą 999.11M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 236.35K. Zobacz na żywo cenę RUG

Historyczna cena mascot of the trenches Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami mascot of the trenches, cena mascot of the trenches wynosi 0USD. Podaż w obiegu mascot of the trenches (RUG) wynosi 999.11M RUG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $236,348 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 29.95% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 123.38% $ 0 $ 0.000334 $ 0.000032

30 Dni 601.31% $ 0 $ 0.000334 $ 0.000032 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin mascot of the trenches zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 29.95% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs mascot of the trenches osiągnął maksimum na poziomie $0.000334 i minimum na poziomie $0.000032 . Zanotowano zmianę ceny o 123.38% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RUG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana mascot of the trenches o 601.31% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RUG.

Jak działa moduł przewidywania ceny mascot of the trenches (RUG)? Moduł predykcji ceny mascot of the trenches to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RUG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania mascot of the trenches na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RUG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę mascot of the trenches. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RUG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RUG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał mascot of the trenches.

Dlaczego prognoaza ceny RUG jest ważna?

Prognozy cen RUG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

