Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Market Stalker na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość STLKR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup STLKR

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Market Stalker % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Market Stalker na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Stalker może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001682. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Stalker może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001766. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STLKR na 2027 rok wyniesie $ 0.001854 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STLKR na 2028 rok wyniesie $ 0.001947 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STLKR w 2029 roku wyniesie $ 0.002045 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STLKR w 2030 roku wyniesie $ 0.002147 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Market Stalker może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003497. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Market Stalker może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005697. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001682 0.00%

2026 $ 0.001766 5.00%

2027 $ 0.001854 10.25%

2028 $ 0.001947 15.76%

2029 $ 0.002045 21.55%

2030 $ 0.002147 27.63%

2031 $ 0.002254 34.01%

2032 $ 0.002367 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.002485 47.75%

2034 $ 0.002610 55.13%

2035 $ 0.002740 62.89%

2036 $ 0.002877 71.03%

2037 $ 0.003021 79.59%

2038 $ 0.003172 88.56%

2039 $ 0.003331 97.99%

2040 $ 0.003497 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Market Stalker na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001682 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001682 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001684 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001689 0.41% Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na dziś Przewidywana cena dla STLKR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001682 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Market Stalker (STLKR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny STLKR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001682 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Market Stalker (STLKR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla STLKR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001684 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Market Stalker (STLKR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena STLKR wynosi $0.001689 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Market Stalker Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 167.93K$ 167.93K $ 167.93K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena STLKR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto STLKR ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 167.93K. Zobacz na żywo cenę STLKR

Historyczna cena Market Stalker Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Market Stalker, cena Market Stalker wynosi 0.001682USD. Podaż w obiegu Market Stalker (STLKR) wynosi 100.00M STLKR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $167,934 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -4.05% $ 0 $ 0.001816 $ 0.001679

7 D -22.43% $ -0.000377 $ 0.003013 $ 0.001545

30 Dni -43.73% $ -0.000735 $ 0.003013 $ 0.001545 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Market Stalker zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -4.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Market Stalker osiągnął maksimum na poziomie $0.003013 i minimum na poziomie $0.001545 . Zanotowano zmianę ceny o -22.43% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał STLKR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Market Stalker o -43.73% , co odpowiada około $-0.000735 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STLKR.

Jak działa moduł przewidywania ceny Market Stalker (STLKR)? Moduł predykcji ceny Market Stalker to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STLKR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Market Stalker na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STLKR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Market Stalker. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STLKR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STLKR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Market Stalker.

Dlaczego prognoaza ceny STLKR jest ważna?

Prognozy cen STLKR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w STLKR? Według Twoich prognoz STLKR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny STLKR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Market Stalker (STLKR), przewidywana cena STLKR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 STLKR w 2026 roku? Cena 1 Market Stalker (STLKR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STLKR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena STLKR w 2027 roku? Market Stalker (STLKR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STLKR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STLKR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Market Stalker (STLKR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STLKR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Market Stalker (STLKR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 STLKR w 2030 roku? Cena 1 Market Stalker (STLKR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STLKR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny STLKR na 2040 rok? Market Stalker (STLKR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STLKR do 2040 roku. Zarejestruj się teraz