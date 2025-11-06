Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Market Maverick na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LUIGI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LUIGI

Prognoza ceny Market Maverick na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Maverick może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001266. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Market Maverick może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001330. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LUIGI na 2027 rok wyniesie $ 0.001396 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LUIGI na 2028 rok wyniesie $ 0.001466 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LUIGI w 2029 roku wyniesie $ 0.001540 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LUIGI w 2030 roku wyniesie $ 0.001617 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Market Maverick może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002633. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Market Maverick może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004290.

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001272 0.41% Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na dziś Przewidywana cena dla LUIGI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001266 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Market Maverick (LUIGI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LUIGI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001267 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Market Maverick (LUIGI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LUIGI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001268 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Market Maverick (LUIGI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LUIGI wynosi $0.001272 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Market Maverick Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LUIGI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LUIGI ma podaż w obiegu wynoszącą 21.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 26.61K. Zobacz na żywo cenę LUIGI

Historyczna cena Market Maverick Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Market Maverick, cena Market Maverick wynosi 0.001266USD. Podaż w obiegu Market Maverick (LUIGI) wynosi 21.00M LUIGI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $26,607 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.64% $ 0 $ 0.001266 $ 0.001225

7 D -16.65% $ -0.000210 $ 0.001723 $ 0.001210

30 Dni -26.67% $ -0.000337 $ 0.001723 $ 0.001210 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Market Maverick zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 2.64% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Market Maverick osiągnął maksimum na poziomie $0.001723 i minimum na poziomie $0.001210 . Zanotowano zmianę ceny o -16.65% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LUIGI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Market Maverick o -26.67% , co odpowiada około $-0.000337 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LUIGI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Market Maverick (LUIGI)? Moduł predykcji ceny Market Maverick to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LUIGI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Market Maverick na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LUIGI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Market Maverick. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LUIGI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LUIGI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Market Maverick.

Dlaczego prognoaza ceny LUIGI jest ważna?

Prognozy cen LUIGI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

