Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę League of Kingdoms % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny League of Kingdoms na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy League of Kingdoms może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.087201. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy League of Kingdoms może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.091561. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOKA na 2027 rok wyniesie $ 0.096139 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOKA na 2028 rok wyniesie $ 0.100946 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOKA w 2029 roku wyniesie $ 0.105993 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOKA w 2030 roku wyniesie $ 0.111293 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena League of Kingdoms może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.181284. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena League of Kingdoms może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.295293. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.087201 0.00%

2026 $ 0.091561 5.00%

2027 $ 0.096139 10.25%

2028 $ 0.100946 15.76%

2029 $ 0.105993 21.55%

2030 $ 0.111293 27.63%

2031 $ 0.116857 34.01%

2032 $ 0.122700 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.128835 47.75%

2034 $ 0.135277 55.13%

2035 $ 0.142041 62.89%

2036 $ 0.149143 71.03%

2037 $ 0.156600 79.59%

2038 $ 0.164430 88.56%

2039 $ 0.172652 97.99%

2040 $ 0.181284 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny League of Kingdoms na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.087201 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.087212 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.087284 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.087559 0.41% Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na dziś Przewidywana cena dla LOKA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.087201 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny League of Kingdoms (LOKA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LOKA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.087212 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa League of Kingdoms (LOKA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LOKA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.087284 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa League of Kingdoms (LOKA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LOKA wynosi $0.087559 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen League of Kingdoms Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Podaż w obiegu 48.01M 48.01M 48.01M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LOKA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LOKA ma podaż w obiegu wynoszącą 48.01M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.19M. Zobacz na żywo cenę LOKA

Historyczna cena League of Kingdoms Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami League of Kingdoms, cena League of Kingdoms wynosi 0.087201USD. Podaż w obiegu League of Kingdoms (LOKA) wynosi 48.01M LOKA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,186,733 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.24% $ -0.000213 $ 0.0912 $ 0.0856

7 D -15.91% $ -0.013877 $ 0.1427 $ 0.084722

30 Dni -38.50% $ -0.033576 $ 0.1427 $ 0.084722 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin League of Kingdoms zanotował zmianę ceny o $-0.000213 , co stanowi -0.24% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs League of Kingdoms osiągnął maksimum na poziomie $0.1427 i minimum na poziomie $0.084722 . Zanotowano zmianę ceny o -15.91% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LOKA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana League of Kingdoms o -38.50% , co odpowiada około $-0.033576 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LOKA.

Jak działa moduł przewidywania ceny League of Kingdoms (LOKA)? Moduł predykcji ceny League of Kingdoms to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LOKA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania League of Kingdoms na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LOKA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę League of Kingdoms. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LOKA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LOKA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał League of Kingdoms.

Dlaczego prognoaza ceny LOKA jest ważna?

Prognozy cen LOKA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LOKA? Według Twoich prognoz LOKA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LOKA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny League of Kingdoms (LOKA), przewidywana cena LOKA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LOKA w 2026 roku? Cena 1 League of Kingdoms (LOKA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOKA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LOKA w 2027 roku? League of Kingdoms (LOKA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOKA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOKA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, League of Kingdoms (LOKA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOKA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, League of Kingdoms (LOKA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LOKA w 2030 roku? Cena 1 League of Kingdoms (LOKA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOKA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LOKA na 2040 rok? League of Kingdoms (LOKA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOKA do 2040 roku.