Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Lazer Eyez na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000011 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000011 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000011 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000011 0.41% Prognoza ceny Lazer Eyez (LZR) na dziś Przewidywana cena dla LZR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000011 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Lazer Eyez (LZR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LZR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000011 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Lazer Eyez (LZR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LZR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000011 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Lazer Eyez (LZR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LZR wynosi $0.000011 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Lazer Eyez Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Podaż w obiegu 999.40M 999.40M 999.40M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LZR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LZR ma podaż w obiegu wynoszącą 999.40M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 11.88K. Zobacz na żywo cenę LZR

Historyczna cena Lazer Eyez Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Lazer Eyez, cena Lazer Eyez wynosi 0.000011USD. Podaż w obiegu Lazer Eyez (LZR) wynosi 999.40M LZR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $11,884.53 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.20% $ 0 $ 0.000012 $ 0.000011

7 D -14.94% $ -0.000001 $ 0.000022 $ 0.000010

30 Dni -51.41% $ -0.000006 $ 0.000022 $ 0.000010 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Lazer Eyez zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.20% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Lazer Eyez osiągnął maksimum na poziomie $0.000022 i minimum na poziomie $0.000010 . Zanotowano zmianę ceny o -14.94% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LZR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Lazer Eyez o -51.41% , co odpowiada około $-0.000006 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LZR.

Jak działa moduł przewidywania ceny Lazer Eyez (LZR)? Moduł predykcji ceny Lazer Eyez to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LZR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Lazer Eyez na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LZR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Lazer Eyez. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LZR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LZR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Lazer Eyez.

Dlaczego prognoaza ceny LZR jest ważna?

Prognozy cen LZR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LZR? Według Twoich prognoz LZR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LZR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Lazer Eyez (LZR), przewidywana cena LZR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LZR w 2026 roku? Cena 1 Lazer Eyez (LZR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LZR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LZR w 2027 roku? Lazer Eyez (LZR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LZR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LZR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lazer Eyez (LZR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LZR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lazer Eyez (LZR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LZR w 2030 roku? Cena 1 Lazer Eyez (LZR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LZR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LZR na 2040 rok? Lazer Eyez (LZR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LZR do 2040 roku.