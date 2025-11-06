Prognoza ceny Kira AI (KIRA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Kira AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KIRA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Kira AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Kira AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Kira AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.006139. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Kira AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.006446. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KIRA na 2027 rok wyniesie $ 0.006769 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KIRA na 2028 rok wyniesie $ 0.007107 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KIRA w 2029 roku wyniesie $ 0.007463 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KIRA w 2030 roku wyniesie $ 0.007836 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Kira AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012764. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Kira AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020791. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.006139 0.00%

2026 $ 0.006446 5.00%

2027 $ 0.006769 10.25%

2028 $ 0.007107 15.76%

2029 $ 0.007463 21.55%

2030 $ 0.007836 27.63%

2031 $ 0.008228 34.01%

2032 $ 0.008639 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.009071 47.75%

2034 $ 0.009525 55.13%

2035 $ 0.010001 62.89%

2036 $ 0.010501 71.03%

2037 $ 0.011026 79.59%

2038 $ 0.011577 88.56%

2039 $ 0.012156 97.99%

2040 $ 0.012764 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Kira AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.006139 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.006140 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.006145 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.006165 0.41% Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na dziś Przewidywana cena dla KIRA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.006139 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Kira AI (KIRA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KIRA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.006140 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Kira AI (KIRA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KIRA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.006145 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Kira AI (KIRA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KIRA wynosi $0.006165 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Kira AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KIRA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto KIRA ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.14K. Zobacz na żywo cenę KIRA

Historyczna cena Kira AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kira AI, cena Kira AI wynosi 0.006139USD. Podaż w obiegu Kira AI (KIRA) wynosi 1.00M KIRA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,139.9 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 6.16% $ 0.000378 $ 0.006440 $ 0.005969

30 Dni -13.57% $ -0.000833 $ 0.006440 $ 0.005969 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Kira AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kira AI osiągnął maksimum na poziomie $0.006440 i minimum na poziomie $0.005969 . Zanotowano zmianę ceny o 6.16% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KIRA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kira AI o -13.57% , co odpowiada około $-0.000833 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KIRA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Kira AI (KIRA)? Moduł predykcji ceny Kira AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KIRA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kira AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KIRA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kira AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KIRA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KIRA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kira AI.

Dlaczego prognoaza ceny KIRA jest ważna?

Prognozy cen KIRA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KIRA? Według Twoich prognoz KIRA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KIRA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Kira AI (KIRA), przewidywana cena KIRA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KIRA w 2026 roku? Cena 1 Kira AI (KIRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz KIRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KIRA w 2027 roku? Kira AI (KIRA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KIRA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KIRA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Kira AI (KIRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KIRA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Kira AI (KIRA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KIRA w 2030 roku? Cena 1 Kira AI (KIRA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz KIRA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KIRA na 2040 rok? Kira AI (KIRA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KIRA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz