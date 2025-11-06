Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Kinetiq Staked HYPE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KHYPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Kinetiq Staked HYPE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Kinetiq Staked HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 40.13. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Kinetiq Staked HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 42.1365. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KHYPE na 2027 rok wyniesie $ 44.2433 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KHYPE na 2028 rok wyniesie $ 46.4554 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KHYPE w 2029 roku wyniesie $ 48.7782 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KHYPE w 2030 roku wyniesie $ 51.2171 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Kinetiq Staked HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 83.4273. Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Kinetiq Staked HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 135.8944. Rok Cena Wzrost 2025 $ 40.13 0.00%

Bieżące statystyki cen Kinetiq Staked HYPE Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Podaż w obiegu 34.50M 34.50M 34.50M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KHYPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto KHYPE ma podaż w obiegu wynoszącą 34.50M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.38B. Zobacz na żywo cenę KHYPE

Historyczna cena Kinetiq Staked HYPE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kinetiq Staked HYPE, cena Kinetiq Staked HYPE wynosi 40.13USD. Podaż w obiegu Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) wynosi 34.50M KHYPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,381,007,918 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.29% $ -0.120328 $ 42.23 $ 39.6

7 D -17.35% $ -6.9648 $ 48.5029 $ 37.0000

30 Dni -13.36% $ -5.3641 $ 48.5029 $ 37.0000 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Kinetiq Staked HYPE zanotował zmianę ceny o $-0.120328 , co stanowi -0.29% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kinetiq Staked HYPE osiągnął maksimum na poziomie $48.5029 i minimum na poziomie $37.0000 . Zanotowano zmianę ceny o -17.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KHYPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kinetiq Staked HYPE o -13.36% , co odpowiada około $-5.3641 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KHYPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)? Moduł predykcji ceny Kinetiq Staked HYPE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KHYPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kinetiq Staked HYPE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KHYPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kinetiq Staked HYPE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KHYPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KHYPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kinetiq Staked HYPE.

Dlaczego prognoaza ceny KHYPE jest ważna?

Prognozy cen KHYPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

