Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Kinetiq Earn Vault może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 40.4. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Kinetiq Earn Vault może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 42.42. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VKHYPE na 2027 rok wyniesie $ 44.541 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VKHYPE na 2028 rok wyniesie $ 46.7680 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VKHYPE w 2029 roku wyniesie $ 49.1064 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VKHYPE w 2030 roku wyniesie $ 51.5617 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Kinetiq Earn Vault może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 83.9886. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Kinetiq Earn Vault może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 136.8087.

2026 $ 42.42 5.00%

2027 $ 44.541 10.25%

2028 $ 46.7680 15.76%

2029 $ 49.1064 21.55%

2030 $ 51.5617 27.63%

2031 $ 54.1398 34.01%

2032 $ 56.8468 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 59.6891 47.75%

2034 $ 62.6736 55.13%

2035 $ 65.8073 62.89%

2036 $ 69.0977 71.03%

2037 $ 72.5525 79.59%

2038 $ 76.1802 88.56%

2039 $ 79.9892 97.99%

2040 $ 83.9886 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Kinetiq Earn Vault na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 40.4 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 40.4055 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 40.4387 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 40.5660 0.41% Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na dziś Przewidywana cena dla VKHYPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $40.4 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VKHYPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $40.4055 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VKHYPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $40.4387 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VKHYPE wynosi $40.5660 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Kinetiq Earn Vault Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 333.92M$ 333.92M $ 333.92M Podaż w obiegu 8.27M 8.27M 8.27M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VKHYPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VKHYPE ma podaż w obiegu wynoszącą 8.27M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 333.92M. Zobacz na żywo cenę VKHYPE

Historyczna cena Kinetiq Earn Vault Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kinetiq Earn Vault, cena Kinetiq Earn Vault wynosi 40.4USD. Podaż w obiegu Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) wynosi 8.27M VKHYPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $333,916,380 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.31% $ -0.128521 $ 42.5 $ 39.89

7 D -19.61% $ -7.9255 $ 48.8595 $ 37.3379

30 Dni -12.33% $ -4.9818 $ 48.8595 $ 37.3379 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Kinetiq Earn Vault zanotował zmianę ceny o $-0.128521 , co stanowi -0.31% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kinetiq Earn Vault osiągnął maksimum na poziomie $48.8595 i minimum na poziomie $37.3379 . Zanotowano zmianę ceny o -19.61% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VKHYPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kinetiq Earn Vault o -12.33% , co odpowiada około $-4.9818 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VKHYPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)? Moduł predykcji ceny Kinetiq Earn Vault to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VKHYPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kinetiq Earn Vault na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VKHYPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kinetiq Earn Vault. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VKHYPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VKHYPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kinetiq Earn Vault.

Dlaczego prognoaza ceny VKHYPE jest ważna?

Prognozy cen VKHYPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

